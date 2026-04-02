Assine
overlay
Início Casa e Decoração
PEQUENAS MUDANÇAS

Como deixar a casa mais aconchegante: o guia prático para seu lar

Esqueça grandes reformas: aprenda como iluminação, texturas e objetos afetivos transformam seu espaço em um verdadeiro refúgio de conforto e paz

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
02/04/2026 10:33

compartilhe

SIGA
×
Como deixar a casa mais aconchegante: o guia prático para seu lar
Ambientes planejados com iluminação suave e texturas aconchegantes criam o refúgio de bem-estar ideal para sua casa. crédito: Freepik

Transformar a casa em um refúgio de bem-estar não exige grandes investimentos ou reformas complicadas. Com ajustes simples e inteligentes, é possível criar uma atmosfera acolhedora que convida ao relaxamento e à tranquilidade. Este guia prático reúne dicas essenciais para deixar seu lar mais aconchegante, focando em elementos que fazem toda a diferença no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia também

1. A iluminação certa para o conforto

A luz é um dos elementos mais poderosos na criação de ambientes. Para um clima mais íntimo e relaxante, opte por lâmpadas de luz quente, com temperatura de cor abaixo de 3000K. Elas emitem um tom amarelado que simula a luz do sol ao entardecer, promovendo a sensação de aconchego. Invista em pontos de luz indireta, como abajures e luminárias de piso, e considere o uso de dimmers para ajustar a intensidade conforme a ocasião. Embora essa seja uma recomendação geral, a preferência por iluminação pode variar, então ajuste conforme seu gosto pessoal. Ao escolher suas lâmpadas, dê preferência aos modelos de LED, que são mais duráveis e sustentáveis.

Cão pequeno em sofá marrom com almofadas, cobertor, luz quente de abajur e velas.
Um lar aconchegante, com iluminação quente e texturas macias, convida ao relaxamento e bem-estar, um dos focos deste guia.Freepik

2. Texturas que abraçam

O toque é fundamental para a sensação de conforto. Enriqueça seus ambientes com diferentes texturas que convidam ao contato. Mantas macias sobre o sofá, almofadas felpudas, tapetes de pelo alto e cortinas de tecido encorpado são ótimas opções. Elementos naturais como madeira, vime e linho também adicionam calor e uma conexão com a natureza, tornando o espaço visualmente mais interessante e acolhedor.

Sofá com almofadas, manta, vaso de flores secas e livros em uma mesa lateral.
Texturas macias e elementos naturais criam um ambiente acolhedor, fundamental para transformar a casa em um refúgio de bem-estar.Freepik

3. Organização que traz paz

Uma casa organizada é sinônimo de uma mente tranquila. A desordem visual pode gerar estresse e ansiedade. Dedique um tempo para organizar os objetos, destinando um lugar para cada coisa. Utilize cestos, caixas e prateleiras para manter tudo em ordem sem poluir o ambiente. Um espaço limpo e funcional não apenas parece maior, mas também se torna um verdadeiro santuário de paz.

4. Paleta de cores acolhedora

As cores têm um impacto direto em nosso humor. Tons terrosos, neutros e quentes, como bege, cinza-claro, off-white e tons pastel, criam uma base serena e convidativa. Isso não significa que você precise abrir mão de cores vibrantes. Use-as em pontos estratégicos, como em uma almofada, um quadro ou um objeto de decoração, para adicionar personalidade sem sobrecarregar o ambiente.

Duas cenas de interiores aconchegantes: um canto de leitura e um sofá com iluminação quente e plantas.
Pequenas mudanças na iluminação e na escolha de texturas transformam o lar em um verdadeiro refúgio de bem-estar e aconchego.Freepik

5. Um toque de natureza

Trazer a natureza para dentro de casa é uma forma infalível de aumentar o aconchego. Vasos de plantas, mesmo que pequenos, adicionam vida e frescor ao ambiente. Para espaços internos, espécies como jiboia, espada-de-são-jorge e diversas suculentas são ótimas escolhas, pois são resistentes e fáceis de cuidar. Além das plantas, elementos como galhos secos, pedras e flores frescas em um vaso completam a decoração.

Interior aconchegante com sofás, poltronas, plantas, livros e velas em luz quente.
Crie um santuário de bem-estar em casa com iluminação acolhedora, texturas macias e a presença revigorante da natureza.Freepik

6. Aromas que marcam momentos

O olfato está diretamente ligado à memória afetiva. Crie uma identidade olfativa para seu lar com aromas que você ama. Velas perfumadas, difusores de ambiente, óleos essenciais ou até mesmo soluções naturais tradicionais, como cascas de laranja com cravos, podem perfumar delicadamente os cômodos. Um cheiro agradável ao chegar em casa reforça a sensação de refúgio e bem-estar.

Sala de estar com sofá bege, almofadas rosa, manta e muitas velas acesas na mesa e prateleira.
A combinação de iluminação suave, cores claras e texturas convidativas transforma qualquer sala em um verdadeiro refúgio de bem-estar.Freepik

7. Personalize com histórias

Sua casa deve contar a sua história. Exponha objetos que tenham significado para você: fotografias de momentos felizes, lembranças de viagens, presentes de pessoas queridas ou obras de arte que te inspiram. Um lar com personalidade é um lar que reflete quem você é, tornando-se um espaço único e verdadeiramente seu.

8. Crie rituais diários

O aconchego também é construído por meio de hábitos. Pequenos rituais diários, como arrumar a cama pela manhã, abrir as janelas para ventilar a casa, acender uma vela ao anoitecer ou preparar uma xícara de chá, transformam a rotina e fortalecem sua conexão com o lar. São essas pequenas ações que, somadas, criam uma atmosfera de cuidado e pertencimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, garantindo a precisão e a qualidade das informações.

Tópicos relacionados:

casa decoracao dicas mudancas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay