Sua casa parece sempre bagunçada? A culpa pode ser da decoração

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você passa horas limpando, guarda tudo no lugar, porém, ao olhar para a sala, a sensação de desordem continua ali? A frustração é comum, e, muitas vezes, o problema não está na limpeza, mas na forma como o ambiente está montado. A desorganização visual pode transformar uma casa limpa em um espaço que parece caótico.

Essa percepção de bagunça vai além do pó ou de objetos fora do lugar. Ela é causada por um excesso de informações que nossos olhos precisam processar. Desde a quantidade de itens expostos até a escolha dos móveis, pequenas decisões de decoração e hábitos diários podem ser os verdadeiros culpados pela desordem. Entender esses fatores é o primeiro passo para criar um lar que pareça sempre arrumado e acolhedor.

Leia Mais

Excesso de objetos expostos

Superfícies repletas de itens são as principais inimigas da organização. Mesmo que cada objeto tenha valor sentimental, o excesso de porta-retratos, enfeites, livros e lembranças de viagem em estantes e mesas cria uma poluição visual. O cérebro interpreta essa abundância de estímulos como desordem, independentemente de quão arrumados eles estejam.

A solução é optar. Escolha os objetos que você mais ama para ficarem em destaque e guarde o restante. Adote a regra do "agrupamento": junte itens semelhantes em bandejas ou caixas decorativas. Por exemplo, em vez de espalhar velas, coloque-as juntas sobre um suporte. Isso cria um ponto focal organizado e libera espaço, trazendo uma sensação de calma ao ambiente.

Falta de espaços de armazenamento

Muitas vezes, a bagunça acontece porque os objetos simplesmente não têm um lugar para serem guardados. Quando falta espaço em armários e gavetas, itens como correspondências, chaves, carregadores e brinquedos acabam sobre mesas, cadeiras e no chão, criando uma desordem constante.

Para resolver, invista em soluções de armazenamento inteligentes. Pufes com baú, mesas de centro com gavetas e prateleiras que aproveitam o espaço vertical são ótimas opções. Organize o interior dos armários com caixas e divisórias para otimizar o espaço existente. A regra é simples: se cada coisa tiver seu lugar, a chance de ficar espalhada diminui drasticamente.

Móveis com armazenamento integrado, como este banco, são soluções inteligentes para reduzir a desordem visual e manter a casa organizada.Freepik

Móveis grandes ou mal posicionados

Móveis desproporcionais ao tamanho do cômodo fazem o espaço parecer apertado e caótico. Um sofá enorme em uma sala pequena ou uma estante que bloqueia a passagem, por exemplo, podem sufocar o ambiente e dificultar a circulação, contribuindo para uma aparência desorganizada. A disposição das peças também é fundamental para a fluidez do local.

A escolha por móveis com armazenamento inteligente e a organização visual são estratégias-chave para um ambiente doméstico funcional e acolhedor.Freepik

Antes de comprar um móvel, meça o espaço e planeje o layout. A circulação deve ser livre, sem obstáculos. Às vezes, apenas mudar um sofá de parede ou afastar uma poltrona da passagem já transforma a percepção do ambiente. Móveis mais leves e com pés aparentes também ajudam a criar uma sensação de amplitude e ordem.

Iluminação inadequada

Um ambiente mal iluminado parece menor, mais pesado e, consequentemente, mais bagunçado. Cantos escuros e sombras podem esconder a beleza da decoração e passar uma impressão de lugar sujo ou abarrotado. A luz tem o poder de ampliar e valorizar os espaços, destacando a organização.

Combine diferentes fontes de luz. Além da iluminação central, use abajures e luminárias de piso para clarear pontos específicos e considere a temperatura da cor: luzes mais quentes (amareladas) tendem a ser mais acolhedoras, enquanto luzes brancas podem ajudar na percepção de limpeza. Espelhos posicionados de forma estratégica para refletir a luz natural durante o dia também são um excelente recurso. Um ambiente claro e bem iluminado parece instantaneamente mais limpo e organizado.

A escolha cuidadosa de espelhos e adornos é essencial para evitar o excesso de informações e manter a harmonia visual na casa.Freepik

Excesso de cores e texturas

Um mix exagerado de cores, estampas e texturas pode sobrecarregar visualmente o ambiente. Almofadas de diferentes padrões, tapetes chamativos, paredes coloridas e muitos objetos decorativos competindo por atenção criam uma cacofonia visual que o cérebro entende como bagunça.

Para harmonizar, defina uma paleta de cores com duas ou três tonalidades principais e use as outras em pequenos detalhes. Se você ama estampas, escolha uma como protagonista e combine-a com outras mais neutras. Coordenar os elementos visuais traz coesão e uma sensação imediata de ordem.

Falta de uma rotina de organização

A desorganização se acumula aos poucos. Uma jaqueta jogada na cadeira, sapatos largados na entrada, a louça que fica para depois. Sem uma rotina para colocar as coisas de volta no lugar, o caos se instala rapidamente. A manutenção diária é mais eficaz do que uma grande faxina semanal.

Crie pequenos hábitos. Adote a "regra de um minuto": se uma tarefa leva menos de 60 segundos, faça na hora. Guarde as chaves ao chegar, pendure o casaco, lave o prato que usou. Reserve 15 minutos no fim do dia para uma "arrumação geral", guardando o que está fora do lugar. Essa disciplina evita que a desordem tome conta.

Como fazer a casa parecer mais organizada no dia a dia

Pequenas ações diárias têm um impacto enorme na percepção de ordem do seu lar. Integrá-las à rotina é o segredo para manter a sensação de organização por mais tempo. Veja algumas dicas práticas:

Liberte as superfícies: Mantenha mesas de centro, balcões e aparadores o mais livres possível. Deixe apenas itens essenciais ou um arranjo decorativo;

Use bandejas e caixas: Elas são perfeitas para agrupar itens pequenos, como controles remotos, chaves ou produtos de beleza, evitando que fiquem espalhados;

Arrume almofadas e mantas: Um sofá com as almofadas alinhadas e a manta dobrada transforma a sala. Leva segundos e o efeito visual é imediato;

Faça a cama todos os dias: É o hábito mais simples para dar um tom de organização ao quarto logo pela manhã. Uma cama arrumada faz todo o ambiente parecer mais limpo;

Defina um lugar para tudo: Crie um "lar" para cada objeto. Quando tudo tem seu lugar, guardar se torna uma tarefa automática e rápida;

Reveja a decoração periodicamente: A cada mudança de estação, guarde alguns objetos decorativos e traga outros. Isso renova o visual, evita o acúmulo e permite que você aprecie melhor cada peça. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.