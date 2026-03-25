Design e bem-estar: 5 tendências que transformam o jeito de morar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A arquitetura de alto padrão avança para um modelo mais emocional e conectado ao bem-estar. A tendência atual consolida uma mudança de mentalidade, onde a casa reflete quem somos, como vivemos e, principalmente, como queremos nos sentir dentro dela.

Um estudo da National Human Activity Pattern Survey (NHAPS), dos Estados Unidos, mostra que passamos cerca de 87% da vida em ambientes internos, além de aproximadamente 6% do tempo em veículos.

Esse comportamento se intensificou nas últimas décadas. Relatórios mais recentes, como o “the indoor generation”, indicam que a população global já passa cerca de 90% do tempo em locais fechados, entre casas, escritórios e meios de transporte. Dados atualizados de 2025 no Reino Unido reforçam esse padrão, impulsionado por hábitos digitais e mudanças no estilo de vida urbano.

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Nesse cenário, a casa deixa de ser um espaço físico e atua como elemento ativo no equilíbrio emocional. Para o arquiteto Fagner Santos, esse movimento transforma sua maneira de projetar.

Veja as 5 tendências que unem arquitetura e bem-estar

As transformações no modo de viver, trabalhar e se relacionar com os espaços consolidam um novo papel para a casa na rotina contemporânea. Com a permanência prolongada em ambientes internos e a incorporação de novas funções ao lar, como o trabalho e o lazer, cresce a demanda por projetos mais adaptáveis, confortáveis e alinhados às necessidades físicas e emocionais dos moradores.

1. Arquitetura e saúde mental

Os projetos agora consideram o impacto emocional dos espaços, priorizando quartos voltados ao descanso, ambientes menos sobrecarregados e uma maior sensação de acolhimento.

“A arquitetura tem um impacto real na forma de como a pessoa se sente. Ela pode transformar o humor, a energia e até a forma como alguém vive o dia a dia”, afirma o arquiteto.

Outro pilar do alto padrão é a busca por ambientes que refletem o DNA do morador. Elementos afetivos e referências pessoais são incorporados ao projeto. “O cliente quer se reconhecer no espaço. A casa precisa traduzir quem ele é, não apenas seguir um estilo”, diz Santos.

2. Projetos com identidade

A busca por ambientes que refletem o DNA do morador é hoje um dos pilares do alto padrão. Elementos afetivos, referências pessoais e escolhas que fogem do óbvio passam a ser incorporados ao projeto.

Com a casa assumindo múltiplas funções, de moradia a espaço de trabalho, cresce a necessidade de ambientes que representem o estilo de vida e os valores de quem vive ali.

“O cliente quer se reconhecer no espaço. A casa precisa traduzir quem ele é, não apenas seguir um estilo”, diz Santos.

3. Ambientes para convivência e natureza

A casa se consolida como um espaço de encontro. Cozinhas integradas, áreas sociais amplas e ambientes preparados para receber ganham mais importância. A valorização da luz natural e da sensação de amplitude também se destacam.

Esse movimento também se conecta a mudanças recentes no mundo do trabalho. Dados de 2024 e início de 2025 mostram que o modelo remoto e híbrido se estabilizou em um novo patamar global.

Segundo o Global Survey of Working Arrangements, profissionais com ensino superior em 40 países trabalham, em média, 25% dos dias em casa, o que reforça a necessidade de ambientes domésticos mais funcionais, confortáveis e versáteis.

Ambientes integrados, com grandes aberturas e conexão com a paisagem, assumem o protagonismo. “Espaços abertos e iluminados mudam completamente a forma de como a pessoa vive em cada espaço. Existe uma relação direta entre bem-estar e qualidade de vida”, explica o arquiteto.

4. Sustentabilidade com sensibilidade estética

A sustentabilidade passa a ser integrada de forma mais natural, com reaproveitamento de materiais, escolhas conscientes e soluções que unem funcionalidade e estética.

No Brasil, essa discussão ganha ainda mais relevância diante das mudanças climáticas e da necessidade de adaptação das cidades. A Política Nacional de Qualidade do Ar, instituída pela Lei nº 14.850/2024, surge em um contexto de eventos extremos: o verão de 2024/2025 foi um dos seis mais quentes já registrados no país desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Estudos recentes da Fiocruz apontam que o calor intenso nas grandes cidades tem levado a população a buscar ambientes fechados e climatizados como forma de proteção à saúde, o que reforça a importância de projetos que equilibrem conforto térmico, ventilação e qualidade do ar interno.

O morar como extensão do indivíduo

No centro de todas essas mudanças está uma ideia comum: a casa como extensão da identidade. Mais do que seguir tendências, o morar contemporâneo se constrói a partir de experiências, emoções e escolhas pessoais, um movimento que coloca o bem-estar no centro da arquitetura.

Esse conceito também dialoga com a chamada “geração indoor”, marcada por uma rotina cada vez mais concentrada em espaços fechados, o que transforma a casa em protagonista da saúde, do conforto e da qualidade de vida.

“A casa não é só um lugar físico. Ela ganhou um status terapêutico, trazendo acolhimento, paz e segurança emocional”, conclui Santos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.