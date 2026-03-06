Obra em casa: 5 sinais de que sua reforma precisa de um engenheiro já

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O recente desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte, ocorrido na madrugada de 5 de março de 2026, acende um alerta para quem planeja pequenas ou grandes mudanças em casa. A causa da tragédia ainda está sob investigação, com relatos preliminares apontando para uma possível obra de ampliação no imóvel, o que destaca o perigo de reformas amadoras que podem comprometer a segurança de todos os moradores.

O desabamento resultou em 12 mortos e deixou oito pessoas feridas, segundo o balanço das autoridades. A Polícia Civil e a Defesa Civil investigam as causas, mas a conexão com uma obra prévia ainda não foi confirmada oficialmente, aguardando laudos periciais.

Saber quando uma reforma aparentemente inofensiva exige o acompanhamento de um engenheiro civil é fundamental para evitar acidentes. Ignorar sinais claros de que um profissional é necessário pode resultar em danos estruturais graves, prejuízos financeiros e, no pior dos cenários, colocar vidas em risco.

Intervenções puramente estéticas, como a troca de um piso leve ou a pintura, raramente precisam de um laudo técnico. Contudo, o cenário muda completamente quando a obra envolve elementos que sustentam o imóvel.

Sinais de que sua obra precisa de um engenheiro

1. Alterações em paredes e lajes



Qualquer plano para remover paredes, abrir vãos para portas e janelas ou criar novos ambientes exige uma avaliação profissional. Apenas um engenheiro pode determinar se uma parede é estrutural, ou seja, se ajuda a sustentar a construção. Demolir uma parede de vedação é diferente de derrubar um pilar de sustentação, e a diferença pode ser imperceptível para um leigo.

2. Aumento de carga na estrutura



A estrutura de um imóvel é calculada para suportar um peso específico. Instalar equipamentos pesados, como caixas d'água maiores, banheiras em locais não projetados para isso ou construir um novo contrapiso de concreto, aumenta a carga sobre lajes e vigas. Sem uma análise, o excesso de peso pode causar trincas, deformações ou até o colapso.

3. Grandes mudanças nos sistemas elétrico e hidráulico



Alterar significativamente a rota de canos ou conduítes pode parecer simples, mas frequentemente envolve abrir rasgos em paredes e lajes. Fazer furos em vigas para passar tubulações, por exemplo, é uma prática perigosa que enfraquece a estrutura. Um profissional planejará as mudanças sem comprometer a segurança da edificação.

4. Intervenções no solo ou fundação



Qualquer obra que envolva escavações perto da base da casa, construção de muros de arrimo para conter terrenos ou a criação de subsolos é de altíssimo risco. Mexer na fundação ou no solo ao redor pode desestabilizar toda a construção. Essas intervenções devem ser sempre conduzidas por um especialista.

5. Imóvel com problemas estruturais existentes



Se a sua casa já apresenta sinais de problemas, como rachaduras grandes nas paredes, infiltrações recorrentes ou vigas aparentes que estão cedendo, chamar um engenheiro é o primeiro passo antes mesmo de planejar uma reforma. Ele irá diagnosticar a causa do problema, que precisa ser corrigida antes de qualquer outra intervenção estética ou funcional.

