Obra em casa: 5 sinais de que sua reforma precisa de um engenheiro já

Tragédia em BH reforça importância da perícia profissional em reformas estruturais

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
06/03/2026 16:33 - atualizado em 06/03/2026 16:33

Obra em casa: 5 sinais de que sua reforma precisa de um engenheiro já
Reformas em casa exigem atenção à segurança e, em casos específicos, o acompanhamento de profissionais para evitar acidentes. crédito: Freepik

O recente desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte, ocorrido na madrugada de 5 de março de 2026, acende um alerta para quem planeja pequenas ou grandes mudanças em casa. A causa da tragédia ainda está sob investigação, com relatos preliminares apontando para uma possível obra de ampliação no imóvel, o que destaca o perigo de reformas amadoras que podem comprometer a segurança de todos os moradores.

O desabamento resultou em 12 mortos e deixou oito pessoas feridas, segundo o balanço das autoridades. A Polícia Civil e a Defesa Civil investigam as causas, mas a conexão com uma obra prévia ainda não foi confirmada oficialmente, aguardando laudos periciais.

Saber quando uma reforma aparentemente inofensiva exige o acompanhamento de um engenheiro civil é fundamental para evitar acidentes. Ignorar sinais claros de que um profissional é necessário pode resultar em danos estruturais graves, prejuízos financeiros e, no pior dos cenários, colocar vidas em risco.

Intervenções puramente estéticas, como a troca de um piso leve ou a pintura, raramente precisam de um laudo técnico. Contudo, o cenário muda completamente quando a obra envolve elementos que sustentam o imóvel.

Sinais de que sua obra precisa de um engenheiro

1. Alterações em paredes e lajes

Qualquer plano para remover paredes, abrir vãos para portas e janelas ou criar novos ambientes exige uma avaliação profissional. Apenas um engenheiro pode determinar se uma parede é estrutural, ou seja, se ajuda a sustentar a construção. Demolir uma parede de vedação é diferente de derrubar um pilar de sustentação, e a diferença pode ser imperceptível para um leigo.

2. Aumento de carga na estrutura

A estrutura de um imóvel é calculada para suportar um peso específico. Instalar equipamentos pesados, como caixas d'água maiores, banheiras em locais não projetados para isso ou construir um novo contrapiso de concreto, aumenta a carga sobre lajes e vigas. Sem uma análise, o excesso de peso pode causar trincas, deformações ou até o colapso.

3. Grandes mudanças nos sistemas elétrico e hidráulico

Alterar significativamente a rota de canos ou conduítes pode parecer simples, mas frequentemente envolve abrir rasgos em paredes e lajes. Fazer furos em vigas para passar tubulações, por exemplo, é uma prática perigosa que enfraquece a estrutura. Um profissional planejará as mudanças sem comprometer a segurança da edificação.

4. Intervenções no solo ou fundação

Qualquer obra que envolva escavações perto da base da casa, construção de muros de arrimo para conter terrenos ou a criação de subsolos é de altíssimo risco. Mexer na fundação ou no solo ao redor pode desestabilizar toda a construção. Essas intervenções devem ser sempre conduzidas por um especialista.

5. Imóvel com problemas estruturais existentes

Se a sua casa já apresenta sinais de problemas, como rachaduras grandes nas paredes, infiltrações recorrentes ou vigas aparentes que estão cedendo, chamar um engenheiro é o primeiro passo antes mesmo de planejar uma reforma. Ele irá diagnosticar a causa do problema, que precisa ser corrigida antes de qualquer outra intervenção estética ou funcional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay