Renove a casa gastando pouco: 10 ideias de decoração econômicas
Do upcycling de móveis à pintura criativa; um guia com custos e passo a passo para dar uma nova vida a cada divisão sem esvaziar a carteira
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Transformar a sua casa não precisa ser um projeto caro. Com um pouco de criatividade e as dicas certas, é possível renovar qualquer ambiente com um orçamento limitado. Conheça 10 ideias práticas para transformar o seu espaço:
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Pintura criativa: Uma lata de tinta pode fazer milagres. Pinte uma parede de destaque com uma cor vibrante, crie formas geométricas com fita adesiva ou simplesmente renove a cor de uma porta para um impacto imediato.
Upcycling de móveis: Dê uma nova vida a uma cómoda antiga com uma lixa e tinta nova. Trocar os puxadores é outro truque que moderniza instantaneamente qualquer peça com baixo custo.
Iluminação com fitas LED: Fáceis de instalar (geralmente são autocolantes) e de baixo consumo, as fitas LED criam uma iluminação ambiente sofisticada em estantes, debaixo de armários ou atrás da televisão.
Verde que te quero verde: Traga a natureza para dentro de casa. Plantas como suculentas, jiboias ou zamioculcas são fáceis de cuidar e purificam o ar, além de adicionarem um toque de cor e vida a qualquer canto.
Reorganize o mobiliário: Por vezes, a melhor mudança não custa nada. Experimente uma nova disposição dos móveis para otimizar o espaço e criar uma nova perspetiva do ambiente.
Renove os têxteis: Capas de almofada, mantas para o sofá ou um novo tapete podem transformar completamente a atmosfera de uma sala ou quarto com um investimento relativamente baixo.
Crie a sua própria arte: Imprima fotografias, ilustrações ou crie composições com postais e molduras baratas. Uma parede de galeria personalizada é uma forma económica e única de decorar.
Use espelhos estrategicamente: Espelhos não só são decorativos como também criam uma sensação de amplitude e refletem a luz, tornando os espaços mais luminosos e aparentemente maiores.
Atenção aos detalhes: Troque os puxadores de portas e armários, renove os interruptores de luz ou adicione pequenos objetos decorativos, como velas e vasos, para um toque final com grande efeito.
Reciclagem criativa: Transforme latas ou frascos de vidro reciclados em elegantes vasos ou porta-objetos. Caixotes de madeira podem virar estantes ou mesas de apoio com um toque de verniz.
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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisto por um editor humano.