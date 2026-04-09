Renove a casa gastando pouco: 10 ideias de decoração econômicas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Transformar a sua casa não precisa ser um projeto caro. Com um pouco de criatividade e as dicas certas, é possível renovar qualquer ambiente com um orçamento limitado. Conheça 10 ideias práticas para transformar o seu espaço:

Pintura criativa: Uma lata de tinta pode fazer milagres. Pinte uma parede de destaque com uma cor vibrante, crie formas geométricas com fita adesiva ou simplesmente renove a cor de uma porta para um impacto imediato.

Upcycling de móveis: Dê uma nova vida a uma cómoda antiga com uma lixa e tinta nova. Trocar os puxadores é outro truque que moderniza instantaneamente qualquer peça com baixo custo.

Iluminação com fitas LED: Fáceis de instalar (geralmente são autocolantes) e de baixo consumo, as fitas LED criam uma iluminação ambiente sofisticada em estantes, debaixo de armários ou atrás da televisão.

Verde que te quero verde: Traga a natureza para dentro de casa. Plantas como suculentas, jiboias ou zamioculcas são fáceis de cuidar e purificam o ar, além de adicionarem um toque de cor e vida a qualquer canto.

Reorganize o mobiliário: Por vezes, a melhor mudança não custa nada. Experimente uma nova disposição dos móveis para otimizar o espaço e criar uma nova perspetiva do ambiente.

Renove os têxteis: Capas de almofada, mantas para o sofá ou um novo tapete podem transformar completamente a atmosfera de uma sala ou quarto com um investimento relativamente baixo.











1.jpg Rana Matloob Hussain de Pexels













2.jpg Peter Vang de Pexels













3.jpg Moussa Idrissi de Pexels













4.jpg Daria Minaeva













5.jpg Yan Krukau de Pexels













6.jpg FollowTheFlow de Getty Images













7.jpg FollowTheFlow de Getty Images













8.jpg Bayu Franky de Pexels



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Crie a sua própria arte: Imprima fotografias, ilustrações ou crie composições com postais e molduras baratas. Uma parede de galeria personalizada é uma forma económica e única de decorar.

Use espelhos estrategicamente: Espelhos não só são decorativos como também criam uma sensação de amplitude e refletem a luz, tornando os espaços mais luminosos e aparentemente maiores.

Atenção aos detalhes: Troque os puxadores de portas e armários, renove os interruptores de luz ou adicione pequenos objetos decorativos, como velas e vasos, para um toque final com grande efeito.

Reciclagem criativa: Transforme latas ou frascos de vidro reciclados em elegantes vasos ou porta-objetos. Caixotes de madeira podem virar estantes ou mesas de apoio com um toque de verniz.

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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisto por um editor humano.