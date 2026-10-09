Lula ou Bolsonaro? Craque do Barcelona surpreende e critica escala 6X1 (O uniforme da Seleção Brasileira, equipe onde Raphinha, autor das publicações sobre direitos trabalhistas, é atacante)

O atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (9/10).

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O atleta compartilhou conteúdos em defesa dos direitos trabalhistas e críticas contra a escala de trabalho 6×1.

As publicações geraram forte repercussão entre internautas e motivaram debates sobre o posicionamento do jogador entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, que estão no segundo turno da eleição presidencial.

Em postagem divulgada nos stories do Instagram, o atleta rebateu um vídeo que trazia a declaração “Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho”.

Na legenda da publicação, Raphinha destacou: Direito trabalhista não é privilégio. É proteção para que o trabalho não custe a saúde, a dignidade e o tempo de vida de quem trabalha.

Críticas ao modelo da escala 6×1

Raphinha também divulgou uma publicação feita pela advogada e apresentadora Gabriela Prioli. A mensagem critica a jornada 6×1, modelo no qual o profissional atua seis dias consecutivos para usufruir de um único dia de descanso.

As manifestações do atleta geraram suposições na web quanto a um possível alinhamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Parte do público considerou as postagens a favor dos trabalhadores um indicativo de apoio ao petista.

Vale lembrar que, no primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.876.617 votos, o que corresponde a 45,16%.

A segunda fase do pleito será realizada no dia 25 de outubro, no último domingo do mês.

Brasileiro no Barcelona

O atacante Raphinha vive uma fase histórica no Barcelona, somando 89 gols pelo clube. Sob o comando de Hansi Flick na temporada atual (2026/27), ele alcançou o melhor início goleador da história da equipe com 14 gols em 8 jogos, superando o recorde de César Rodríguez de 1948.

Sua evolução na Espanha é marcante: marcou 10 gols em 2022/23 (50 jogos), 10 em 2023/24 (37 jogos), disparou para 34 gols em 2024/25 (57 jogos) e anotou 21 em 2025/26 (33 jogos). Hoje, como capitão e referência ofensiva, sua média subiu de 0,20 gol por partida na estreia para impressionantes 1,75 no ciclo atual.

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