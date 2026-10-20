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ACM Neto, Flávio Bolsonaro e o possível ‘fruto’ da aproximação entre os dois

O ex-prefeito de Salvador, que declarou apoio ao presidenciável do PL, é apontado como peça-chave para a obtenção de mais votos na Bahia. Se der certo, e Flávio for eleito, ele pode ser premiado com uma vaga na Esplanada

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
20/10/2026 00:05

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ACM Neto, Flávio Bolsonaro e o possível ‘fruto’ da aproximação entre os dois
ACM Neto, Flávio Bolsonaro e o possível ‘fruto’ da aproximação entre os dois crédito: Foto: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

Derrotado mais uma vez na disputa pelo governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador e ex-deputado ACM Neto declarou apoio formal à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, do PL, no segundo turno após uma costura feita por João Roma, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que também saiu derrotado das urnas — ele concorreu a uma vaga no Senado, mas perdeu para os petistas Rui Costa e Jaques Wagner.

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O apoio pode render dividendos no curto prazo. Em caso de vitória de Flávio, ACM Neto é apontado por auxiliares do candidato do PL ao Planalto como um possível nome para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Regional. A pasta ganhou notoriedade no governo Bolsonaro, quando foi comandada por Rogério Marinho e impulsionou o uso das emendas RP-9, distribuídas por decisão do relator-geral do Orçamento da União, que deram origem ao chamado “orçamento secreto”.

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Neto teve 3,6 milhões de votos na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país, enquanto Flávio contabilizou 2,4 milhões. A aposta dos auxiliares do presidenciável é a de que, com a formalização do apoio, a votação dele tende a crescer no estado. Em troca, e como um gesto de agradecimento, o ex-prefeito de Salvador ficaria com uma cadeira na Esplanada dos Ministérios.

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