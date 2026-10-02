Calor de 40°C altera disponibilidade de produtos nos mercados: confira

Uma intensa onda de calor prevista para outubro, com temperaturas que podem superar os 40°C em partes do país, está alterando a disponibilidade de ingredientes básicos na mesa dos brasileiros. Trocar a batata por inhame ou a alface por ora-pro-nóbis pode se tornar uma necessidade para adaptar o cardápio à nova realidade climática.

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A combinação de temperaturas recordes e chuvas irregulares, um cenário previsto por cientistas, agora impacta diretamente as gôndolas dos supermercados e o cardápio do dia a dia.





Quais alimentos estão sumindo das prateleiras?

Especialistas da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e associações de produtores já alertam para o risco de quebras de safra em culturas sensíveis ao calor. Hortaliças folhosas, como alface e rúcula, além de tubérculos como a batata, estão entre os itens mais vulneráveis, especialmente nas regiões produtoras do Sudeste e Centro-Oeste.

A crise climática não é um problema exclusivo do Brasil. Produtos importados, como o azeite de oliva, também sofrem o impacto de eventos climáticos extremos em seus países de origem, como as secas na Europa, o que resulta em menor oferta global e preços mais altos para o consumidor final.

O calor extremo é o único culpado?

Não exatamente. Meteorologistas apontam que as altas temperaturas são intensificadas pelo fenômeno El Niño, que altera os padrões de chuva e calor na América do Sul. O aquecimento do solo e a menor disponibilidade de água no lençol freático dificultam o cultivo de plantas que necessitam de um clima mais ameno para se desenvolverem.

Como substituir os ingredientes sem perder o sabor?

O momento exige criatividade e um olhar atento aos produtores locais. Especialistas em gastronomia e nutrição sugerem trocas inteligentes que podem, inclusive, enriquecer o valor nutricional das refeições.

No lugar da batata, a recomendação é usar raízes mais resistentes ao calor, como inhame, cará e mandioquinha. Eles mantêm a cremosidade em purês e sopas, além de serem versáteis para assados.

Para substituir as folhas sensíveis como a alface, a aposta são as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). A ora-pro-nóbis refogada ou a azedinha em saladas são nutritivas e adaptadas ao nosso clima.

Já para o azeite, a sugestão é buscar óleos de sementes brasileiras prensados a frio, como o de girassol ou gergelim, ideais para finalizar pratos e temperar saladas, valorizando a produção nacional.

Preciso abandonar completamente esses produtos?

Não se trata de abandonar ingredientes, mas de adaptar o consumo à sazonalidade e à realidade climática. A escassez não significa um desaparecimento completo, mas uma menor oferta e, consequentemente, preços mais altos. A flexibilidade no cardápio torna-se uma ferramenta de economia e resiliência.

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A regra na cozinha de 2026 é olhar menos para a receita original e mais para o que a feira local oferece de fresco e acessível.