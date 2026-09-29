Como fica o tempo em outubro? Veja as regiões com mais chuva e calor no Brasil

Outubro começa com uma mudança no tempo no Centro-Sul e deve manter grandes diferenças entre as regiões do país ao longo do mês. A tendência é de mais chuva em áreas do Sul e do Sudeste, enquanto parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste pode registrar menos precipitação que o normal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A previsão mensal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica temperaturas acima da média na maior parte do Brasil. Os desvios mais fortes são esperados no Centro-Oeste e Sudeste, onde algumas áreas podem terminar outubro com termômetros mais de 2 °C acima da média histórica.

Chuva e calor por região

No Sul, a chuva deve ser frequente. O destaque é o Rio Grande do Sul, principalmente a porção leste do estado, que pode ter um volume acumulado até 200 mm acima do normal. Santa Catarina e Paraná também terão chuva acima da média.

São Paulo é outro estado onde outubro tende a ser mais úmido, especialmente entre o interior sul e o litoral. Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva deve ter uma distribuição irregular, com previsão de volumes abaixo da média em grande parte dos dois estados.

Norte: chuva abaixo da média em grande parte de Roraima, norte do Amazonas e setores do Pará. O Acre, sudoeste do Amazonas e Amapá podem ter volumes próximos ou acima do normal, com temperaturas elevadas em quase toda a região.

Nordeste: predomínio de chuva abaixo da média, sobretudo em partes da Bahia e Sergipe. As temperaturas superam o normal, com maiores desvios no interior baiano e em áreas do Matopiba.

Centro-Oeste: Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e parte de Mato Grosso do Sul tendem a ter menos chuva. O sudoeste e o leste de MS podem receber mais precipitação. Goiás e DF devem registrar calor mais intenso.

Sudeste: São Paulo tende a ter chuva frequente, principalmente no sul do estado. Minas Gerais e Espírito Santo devem ter volumes menores. O calor acima do normal deve alcançar grande parte da região.

Sul: previsão de chuva acima da média nos três estados, com os maiores excessos no leste do Rio Grande do Sul. As temperaturas também ficam acima do normal, mas com desvios menores no território gaúcho.

Ciclone muda o tempo no Centro-Sul

Nesta terça-feira (29), uma área de baixa pressão se organiza e dá origem a um ciclone extratropical e uma nova frente fria. Ciclones extratropicais são sistemas associados ao encontro de massas de ar diferentes, podendo provocar chuva forte, vento e mudanças bruscas no tempo.

A mudança aumenta o risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento no Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Segundo a Climatempo, as rajadas podem variar de 50 km/h a 70 km/h, chegando a 90 km/h em pontos do Paraná e entre as serras Gaúcha e Catarinense.

Em São Paulo, a terça-feira será de transição. O dia começa quente e as pancadas de chuva aumentam da tarde para a noite, com maior risco de temporais no oeste, sudoeste e sul do estado. Na capital, a temperatura pode se aproximar de 35 °C antes da chuva.

Frente fria avança e derruba temperaturas

Na quarta-feira (30), a frente fria avança e mantém a chuva desde Mato Grosso do Sul e São Paulo até Minas Gerais e Rio de Janeiro. O risco de granizo aumenta em partes de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em São Paulo, a passagem da frente fria interrompe o calor. A máxima prevista para a capital paulista na quarta é de 26 °C. Na quinta-feira (1º), a entrada de ar frio deve baixar ainda mais a temperatura, com máxima de 24 °C. Na sexta-feira (2), a previsão indica máxima perto de 17 °C na capital paulista.