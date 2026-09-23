Assine
overlay
Início Bem viver
EL NIÑO

Super El Niño pode causar 450 mil mortes; Brasil é 5º mais afetado

Estudo de universidades americanas prevê que o calor extremo do fenômeno antecipa o clima do futuro: entenda os impactos no país

Publicidade
Carregando...
MR
Maria Reis*
MR
Maria Reis*
Repórter
23/09/2026 15:45 - atualizado em 23/09/2026 15:56

compartilhe

×
Super El Niño pode causar 450 mil mortes; Brasil é 5º mais afetado
Com o super El Niño intensificando o calor, a hidratação se torna fundamental para enfrentar as altas temperaturas crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um estudo de cientistas de universidades americanas alerta que o calor extremo provocado pelo atual super El Niño pode resultar em mais de 450 mil mortes em todo o mundo. A análise aponta o Brasil como o quinto país com maior risco, onde o fenômeno climático pode causar cerca de 13,3 mil óbitos adicionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A projeção foi divulgada em um relatório do Climate Impact Lab, um consórcio de pesquisadores das universidades de Chicago e Berkley. O documento calcula 451 mil mortes relacionadas ao calor acima do que seria esperado, considerando como referência a média do período entre 1996 e 2025.

Leia Mais

Segundo a pesquisa, as temperaturas médias globais sobre as áreas terrestres devem ficar 1,2 °C acima do normal. O fenômeno climático, que se intensificou ao longo de 2026, deve gerar 44% mais dias de calor extremo do que o habitual, com pico esperado entre novembro e dezembro deste ano e efeitos previstos até fevereiro de 2027.

O Brasil aparece na quinta posição entre os dez países com o maior número de mortes adicionais estimadas. A projeção para o país é superada pelas estimativas para Nigéria (31,4 mil), Indonésia (19,3 mil), Sudão (17,5 mil) e Índia (15,8 mil).

El Niño como prévia do futuro

Para os cientistas envolvidos no projeto, o episódio atual do El Niño funciona como uma antecipação das condições climáticas que devem se tornar comuns no futuro. A análise sugere que as temperaturas elevadas que estamos começando a vivenciar serão semelhantes ao que os modelos projetam para daqui a aproximadamente 20 anos, oferecendo uma oportunidade de observar os impactos em tempo real.

 

A ideia é que o fenômeno expõe a população a um nível de calor para o qual muitas regiões ainda não tiveram tempo de desenvolver mecanismos de adaptação, tornando os impactos mais severos.

Como o estudo foi feito

Para chegar ao número de mortes, os pesquisadores cruzaram dados que relacionam temperatura e mortalidade em 24.378 regiões do mundo. Foram consideradas características como clima local, vulnerabilidade da população e capacidade de adaptação de cada área.

Essas informações foram aplicadas a previsões de temperatura do sistema europeu ECMWF SEAS5. Os resultados foram então comparados com a média de mortes relacionadas ao calor registrada entre 1996 e 2025. O estudo diz que os detalhes completos da metodologia serão publicados em uma revista científica com revisão por pares.

Como as previsões utilizadas pelo estudo cobrem o período até fevereiro de 2027, os pesquisadores afirmam que o número pode continuar aumentando, caso o calor persista nos meses seguintes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

brasil calor climate-impact-lab efeito el-nino mudancas-climaticas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay