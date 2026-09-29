Calorão: BH pode bater recorde do ano e chegar aos 36°C nesta terça (29)
Inmet prevê máxima de 36°C, acima dos 35,6°C registrados no último domingo (27); também há possibilidade de chuva
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Belo Horizonte pode registrar o dia mais quente de 2026 nesta terça-feira (29/9). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 36°C na capital mineira.
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A temperatura prevista supera os 35,6°C registrados em Venda Nova no último domingo (27/9), segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. Essa é, até o momento, a maior temperatura registrada na cidade neste ano.
A marca de domingo superou os 35,4°C registrados na Pampulha em 30 de agosto, que ocupavam até então o primeiro lugar no ranking de temperaturas de 2026.
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Para esta terça-feira, a mínima prevista é de 20°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para 30%.
Calor pode terminar em chuva
Apesar da possibilidade de recorde de calor, a previsão também indica mudança no tempo ao longo do dia.
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Segundo o Inmet, Belo Horizonte terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. À noite, há previsão de pancadas de chuva.
Maiores temperaturas registradas em BH em 2026
- 27/9 — 35,6°C — Venda Nova (PBH)
- 30/8 — 35,4°C — Pampulha (Inmet)
- 22/9 — 35,2°C — Venda Nova (PBH)
- 1º/1 — 34,8°C — Venda Nova (PBH)
- 9/8 — 34,7°C — Venda Nova (PBH)
- 12/9 — 34,6°C — Pampulha (Inmet)
- 10/8 — 34,5°C — Venda Nova (PBH)
- 5/9 — 34,3°C — Pampulha (Inmet)
- 26/9 — 34,2°C — Pampulha (Inmet)
- 28/9 — 33,9°C — Venda Nova (PBH)