Assine
overlay
Início Gerais
CALOR SEM FIM

Calorão: BH pode bater recorde do ano e chegar aos 36°C nesta terça (29)

Inmet prevê máxima de 36°C, acima dos 35,6°C registrados no último domingo (27); também há possibilidade de chuva

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2026 05:40 - atualizado em 29/09/2026 05:42

compartilhe

×
Calor em BH
BH pode superar recorde de calor de 2026 nesta terça-feira (29/9) crédito: Leandro Couri /EM/D.A Press

Belo Horizonte pode registrar o dia mais quente de 2026 nesta terça-feira (29/9). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 36°C na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A temperatura prevista supera os 35,6°C registrados em Venda Nova no último domingo (27/9), segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. Essa é, até o momento, a maior temperatura registrada na cidade neste ano.

A marca de domingo superou os 35,4°C registrados na Pampulha em 30 de agosto, que ocupavam até então o primeiro lugar no ranking de temperaturas de 2026.

Leia Mais

Para esta terça-feira, a mínima prevista é de 20°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para 30%.

Calor pode terminar em chuva

Apesar da possibilidade de recorde de calor, a previsão também indica mudança no tempo ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Inmet, Belo Horizonte terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. À noite, há previsão de pancadas de chuva.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026

  1. 27/9 — 35,6°C — Venda Nova (PBH)
  2. 30/8 — 35,4°C — Pampulha (Inmet)
  3. 22/9 — 35,2°C — Venda Nova (PBH)
  4. 1º/1 — 34,8°C — Venda Nova (PBH)
  5. 9/8 — 34,7°C — Venda Nova (PBH)
  6. 12/9 — 34,6°C — Pampulha (Inmet)
  7. 10/8 — 34,5°C — Venda Nova (PBH)
  8. 5/9 — 34,3°C — Pampulha (Inmet)
  9. 26/9 — 34,2°C — Pampulha (Inmet)
  10. 28/9 — 33,9°C — Venda Nova (PBH)

Tópicos relacionados:

bh calor defesa-civil inmet recorde

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay