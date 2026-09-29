Calorão: BH pode bater recorde do ano e chegar aos 36°C nesta terça (29)

Belo Horizonte pode registrar o dia mais quente de 2026 nesta terça-feira (29/9). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 36°C na capital mineira.

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A temperatura prevista supera os 35,6°C registrados em Venda Nova no último domingo (27/9), segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. Essa é, até o momento, a maior temperatura registrada na cidade neste ano.

A marca de domingo superou os 35,4°C registrados na Pampulha em 30 de agosto, que ocupavam até então o primeiro lugar no ranking de temperaturas de 2026.

Para esta terça-feira, a mínima prevista é de 20°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para 30%.

Calor pode terminar em chuva

Apesar da possibilidade de recorde de calor, a previsão também indica mudança no tempo ao longo do dia.

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Segundo o Inmet, Belo Horizonte terá céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. À noite, há previsão de pancadas de chuva.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026