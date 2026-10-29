Alushibe Holding Group levará 12 marcas globais de alimentos e bebidas para a Líbia até 2028

O Alushibe Holding Group anunciou hoje planos de trazer 12 marcas internacionais de alimentos e bebidas à Líbia até 2028, por meio de sua divisão de varejo e destinos, começando com um contrato de franquia mestra exclusiva com a MADO, marca turca de sorvetes e confeitaria fundada em 1850.

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Ahmed Gadalla signs exclusive master franchise agreement with Türkiye's MADO: US$7 million, 7 cafés and 350 jobs in the first phase; 1,000 sq m Benghazi flagship opens Q1 2027 – (Photo: AETOSWire)

O acordo, assinado em 13 de outubro de 2026, em Kahramanmara?, por Ahmed Gadalla (fundador e presidente do Alushibe Holding Group) e Mehmet Sait Kanbur (presidente da MADO), concede à Alushibe direitos exclusivos para desenvolver e operar a MADO na Líbia, o que representa o 36º país em que a marca está presente. A Alushibe investirá US$ 7 milhões na primeira fase, que incluirá sete cafés e a geração de 350 empregos, começando por Benghazi, depois Trípoli e outras grandes cidades.

A primeira unidade da MADO na Líbia, uma loja emblemática com mais de 1.000 m², localizada em Al-Hawari, Benghazi, em um imóvel de propriedade da Alushibe, será inaugurada no primeiro trimestre de 2027. Uma segunda unidade será instalada no District Mall, empreendimento de 53.000 m² da Alushibe em Benghazi e o maior shopping a céu aberto da Líbia, com 25.000 m² de área bruta locável, cuja inauguração está prevista para 2028.

As 12 marcas — que abrangem os segmentos de café, panificação, restaurantes de refeições casuais e redes de serviço rápido — passarão a integrar a plataforma da divisão, composta por três shopping centers, três hotéis e mais de 215 lojas na Líbia, totalizando uma área superior a 2,15 milhões de pés quadrados.

“A Turquia está entre os parceiros comerciais mais importantes da Líbia. O próximo capítulo será escrito por grupos privados capazes de levar marcas internacionais para a Líbia dentro de padrões internacionais. Passamos décadas construindo essa capacidade: os destinos, a disciplina operacional e o capital. A MADO conquistou seu nome ao longo de 176 anos em Kahramanmara?. Equipes líbias farão essa entrega, pois a medida deste programa não é apenas o que os líbios podem comprar, como também o que os líbios podem construir”, disse Ahmed Gadalla. A primeira fase cria 350 empregos em operações de café, cadeia de suprimentos e gestão, com equipes líbias treinadas nos padrões da MADO antes de cada inauguração.

Sobre o Alushibe Holding Group

O Alushibe Holding Group é um grupo diversificado com sede em Bengasi, na Líbia, e escritório em Dubai. Fundado em 2008 pelo Eng. Ahmed Gadalla, atua nos setores de bens de consumo, varejo e destinos, indústrias, saúde, engenharia e infraestrutura, e serviços, contando com mais de 6.000 funcionários. www.alushibe.com

*Fonte:AETOSWire

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Mohammed Gadalla

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