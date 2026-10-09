Assine
overlay
Início Internacional
SUSPENSÃO

‘Empresas americanas precisam contratar americanos’: Vance anuncia suspensão de gigantes de tecnologia de programa de green card

Medida inédita visa priorizar contratações locais e afeta vistos de residência permanente; grandes universidades também estão na mira do governo

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/10/2026 14:23

compartilhe

×
‘Empresas americanas precisam contratar americanos’: Vance anuncia suspensão de gigantes de tecnologia de programa de green card
Pessoas buscando residência permanente nos EUA são afetadas pelas novas restrições ao programa de Green Card para empresas de tecnologia crédito: Freepik

O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão de grandes companhias de tecnologia de um programa que viabiliza a emissão do green card, visto concedido para residência permanente. A determinação atinge corporações do setor corporativo e tecnológico:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Microsoft

  • Adobe

  • Cognizant

  • Infosys

  • Tata Consultancy Services (TCS)

  • Wipro

  • HCL

  • Capgemini

Leia Mais

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, declarou que o objetivo é pressionar o mercado a priorizar contratações locais. Durante o evento "Protecting American Workers, Fighting Visa Fraud", Vance pontuou que companhias nacionais precisam admitir profissionais dos Estados Unidos.

Impacto no processo de certificação

Com a suspensão, as corporações deixam de participar do processo conhecido como PERM. Esse trâmite perante o Departamento do Trabalho exige comprovar a ausência de um trabalhador norte-americano disponível, qualificado e disposto a exercer a vaga antes de viabilizar a residência.

O secretário do Trabalho, Keith Sonderling, afirmou que a administração não aceitará novas solicitações de certificação permanente nem continuará a analisar pedidos pendentes ligados a essas empresas. Autoridades americanas apontam suspeitas de irregularidades e possíveis fraudes nos programas migratórios, sem apresentar publicamente provas detalhadas.

Questionamentos ao visto H-1B e universidades

JD Vance acusou a Microsoft de utilizar de forma abusiva o visto temporário H-1B, direcionado a funções altamente qualificadas. Segundo o vice-presidente, essa modalidade deveria atender apenas cargos impossíveis de preencher localmente. Representantes do setor tecnológico argumentam que o recurso supre a falta de profissionais em engenharia, computação e inteligência artificial.

A ofensiva do governo Donald Trump também alcançou o meio acadêmico. Nove universidades americanas passaram a ser investigadas por suspeita de utilizar estudantes internacionais para reduzir custos trabalhistas, incluindo:

A iniciativa compõe o endurecimento promovido pelo governo Trump contra mecanismos legais de entrada, que envolve também sinalizações de alterações nos vistos H-1B e J-1. A interrupção no trâmite afeta milhares de profissionais estrangeiros que dependiam do patrocínio dessas companhias para obter a residência permanente no país.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay