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Estrangeiros que quiserem "green card" nos EUA deverão pedi-lo em seu país de origem

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AFP
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Repórter
22/05/2026 19:45

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O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (22) que os estrangeiros que quiserem obter a residência permanente, conhecida como "green card", terão que voltar ao seu país de origem para solicitá-la.

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"De agora em diante, um estrangeiro que esteja temporariamente nos Estados Unidos e queira um green card deve retornar ao seu país de origem para fazer o pedido, salvo em circunstâncias extraordinárias", disse em comunicado Zach Kahler, porta-voz do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

"Os não imigrantes, como estudantes, trabalhadores temporários ou pessoas com visto de turista, vêm aos Estados Unidos por um curto período e com um propósito específico", afirmou Kahler.

"Nosso sistema foi concebido para que deixem o país quando a visita termina", acrescentou. "A visita deles não deveria funcionar como o primeiro passo no processo para obter o green card."

Segundo o Washington Post, os Estados Unidos concedem mais de um milhão de autorizações de residência permanente por ano e, até agora, mais da metade dos solicitantes já se encontrava dentro do país.

Kahler explicou que exigir que os solicitantes apresentem o pedido a partir de seu país de origem "reduz a necessidade de localizar e expulsar aqueles que decidem desaparecer nas sombras e permanecer ilegalmente nos Estados Unidos depois de terem a residência negada".

Os pedidos de green card serão processados pelo Departamento de Estado nas repartições consulares dos Estados Unidos no exterior.

O presidente Donald Trump fez campanha para a Casa Branca com a promessa de expulsar milhões de imigrantes irregulares, e seu governo já fechou várias vias legais para a residência nos Estados Unidos desde que assumiu o cargo.

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cl-jz/vel/ic/am

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