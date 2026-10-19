Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentina

O acesso à Serranía de Hornocal é feito pela Ruta Provincial 73, a partir de Humahuaca. São aproximadamente 25 quilômetros por uma estrada de terra, com curvas acentuadas e trechos de montanha. O percurso revela paisagens típicas dos Andes e pode levar cerca de uma hora. Muitos turistas preferem contratar veículos com motoristas locais para realizar o passeio Foto: Lichenwikiecology wikimedia commons