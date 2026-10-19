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Serranía de Hornocal: o espetáculo das montanhas coloridas da Argentina
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A Serranía de Hornocal está localizada na província de Jujuy, no noroeste da Argentina, a cerca de 25 quilômetros da cidade de Humahuaca. A formação integra a região da Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2003 por sua importância cultural e histórica. Foto: RolandSeiffert pixabay
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As diferentes tonalidades são resultado da presença de minerais e de camadas de sedimentos acumuladas ao longo de milhões de anos. Compostos de ferro, por exemplo, contribuem para as cores avermelhadas e amareladas. A combinação de materiais geológicos produz faixas de tons verdes, ocres, rosados, brancos e violetas. Foto: Manuamerise wikimedia commons
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As rochas que compõem a Serranía de Hornocal guardam registros de antigos ambientes sedimentares. Com o movimento das placas tectônicas e a formação da Cordilheira dos Andes, essas camadas foram comprimidas, dobradas e elevadas. A erosão ajudou a revelar o desenho multicolorido observado atualmente. Foto: MIKEMDP wikimedia commons
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Uma das características mais impressionantes de Hornocal é o desenho em forma de dentes de serra. Esse aspecto está relacionado ao dobramento das camadas rochosas durante os movimentos tectônicos, combinado à erosão. O resultado é uma sequência de picos e faixas inclinadas que cria um efeito visual quase geométrico. Foto: Lolorun Pixabay
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O principal mirante de Hornocal fica a aproximadamente 4.350 metros acima do nível do mar. A altitude proporciona uma vista panorâmica das montanhas, mas também exige cuidados. O ar rarefeito pode provocar falta de ar, dor de cabeça e tontura. Por isso, recomenda-se caminhar devagar, evitar esforços intensos e levar água e agasalhos. Foto: Manuamerise wikimedia commons
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Embora as faixas coloridas sejam permanentes, sua aparência varia conforme a iluminação natural. Durante a tarde, especialmente entre 14h e 17h, a luz solar incide diretamente sobre as montanhas, intensificando os contrastes. Nuvens e sombras também podem transformar a paisagem, fazendo com que determinadas tonalidades se destaquem mais do que outras. Foto: rodoluca wikimedia commons
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O acesso à Serranía de Hornocal é feito pela Ruta Provincial 73, a partir de Humahuaca. São aproximadamente 25 quilômetros por uma estrada de terra, com curvas acentuadas e trechos de montanha. O percurso revela paisagens típicas dos Andes e pode levar cerca de uma hora. Muitos turistas preferem contratar veículos com motoristas locais para realizar o passeio Foto: Lichenwikiecology wikimedia commons
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A Serranía de Hornocal se destaca entre os atrativos naturais da província de Jujuy. Suas montanhas multicoloridas também são comparadas ao famoso Cerro de los Siete Colores, em Purmamarca. A combinação de altitude, formas geométricas e diversidade de tonalidades transforma Hornocal em um destino procurado por turistas e fotógrafos interessados nas paisagens andinas. Foto: Mx granger wikimedia commons