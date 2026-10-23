Co?produção internacional fortalece cinema independente

A ampliação das coproduções internacionais no cinema brasileiro abrem novas possibilidades para produtoras independentes que buscam diversificar fontes de financiamento e ampliar a circulação de seus filmes. Nesse contexto, a produtora vocacionada paulista Frame7 Cinema, e a Silva Filmworks, produtora com sede nos Estados Unidos, estruturam uma parceria de produção para o longa-metragem de ficção Mãos Brancas. O projeto reúne o cineasta e roteirista Beto Oliveira e a cineasta e produtora Débora Souza Silva em uma colaboração que conecta experiências de produção independente e narrativas sobre representatividade negra, memória, identidade e desigualdade racial.

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O movimento ocorre em um período de expansão das coproduções internacionais. Segundo a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), 124 produções brasileiras independentes foram concluídas em regime de coprodução internacional entre 2023 e 2024, com recorde de 50 obras em 2024.

Com roteiro original de Beto Oliveira, a narrativa acompanha Hanna, imigrante peruana que após o assassinato brutal de uma mulher de sua comunidade, passa a questionar o silêncio da sociedade. Uma investigação pessoal conduz Hanna para além do crime. Ao tentar compreender a morte de sua amiga, ela descobre uma rede de relações de poder envolvendo poderes políticos e sociais locais.

A narrativa aborda desigualdade e invisibilidade social a partir da experiência de uma protagonista negra que confronta os limites impostos à sua voz e à sua atuação. Nascido no Laboratório de Narrativas Negras da APAN - Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual em 2017, e desenvolvido no laboratório de roteiros internacionais LabGuion Colômbia 2021, o roteiro reflete sobre questões presentes na obra da historiadora e intelectual negra Beatriz Nascimento, que em uma entrevista histórica afirma que 'a história do Brasil foi escrita por mãos brancas´.

A abordagem insere o filme em uma linha de produção que utiliza histórias particulares para investigar estruturas sociais mais amplas.

A trajetória da Frame7 Cinema está ligada à produção independente e à construção de narrativas que recuperam histórias pouco representadas no audiovisual. Sob a liderança de Beto Oliveira, a produtora desenvolveu filmes como Cães Famintos, Esquecendo Flora e De tudo que poderia te deixar, além de projetos que discutem o acesso à produção cinematográfica e a legitimidade de realizadores negros.

Do lado norte-americano, a Silva Filmworks é uma produtora independente fundada pela jornalista e cineasta Débora Souza Silva, com bases na Califórnia, EUA. Sua atuação reúne documentários e projetos narrativos dedicados a identidade, memória cultural, relações familiares e experiências de comunidades negras e latinas. Entre seus trabalhos está For Our Children, documentário que dirigiu, produziu e coescreveu, com estreia no San Francisco International Film Festival em 2022.

A ARRAY Releasing, distribuidora de filmes independentes da premiada cineasta indicada ao Oscar Ava Duvernay adquiriu os direitos de For Our Children, e o filme teve lançamento na Netflix norte-americana. A cineasta também recebeu o Creative Capital Award e o Athena Film Festival Breakthrough Award, além de participar de programas apoiados por organizações como Sundance Institute, Firelight Media e Chicken & Egg Pictures. Esse percurso ofereceu à coprodução uma interlocução profissional com redes internacionais de desenvolvimento e circulação de obras independentes do cinema negro.

A parceria entre a Frame7 Cinema e a Silva Filmworks também coloca em evidência um desafio recorrente do cinema independente brasileiro: produzir um filme é apenas uma etapa de uma cadeia que inclui finalização técnica, preparação de materiais, posicionamento comercial e negociação com diferentes territórios e janelas de exibição. Para produtoras sediadas fora dos principais polos audiovisuais, estabelecer relações com empresas e profissionais de outros mercados pode ampliar o acesso a conhecimentos, oportunidades e interlocutores comerciais.

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Ao aproximar a experiência autoral da empresa vocacionada Frame7 Cinema da atuação internacional da Silva Filmworks, o filme Mãos Brancas representa uma iniciativa de colaboração entre produtoras com interesses convergentes em narrativas sobre memória e representação negra. Mais do que a associação para realizar um longa-metragem, o projeto evidencia como parcerias entre empresas independentes vocacionadas podem construir caminhos para que histórias brasileiras dialoguem com públicos e mercados além de suas fronteiras.