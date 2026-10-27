A indenização milionária que Dilma Roussef vai receber por causa da ditadura

A indenização concedida à ex-presidente Dilma Rousseff em razão das perseguições cometidas durante a ditadura militar terá pagamentos mensais e uma quantia retroativa milionária. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania formalizou a decisão em publicação no "Diário Oficial da União".

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A medida decorre do cumprimento de uma ordem judicial e substitui uma determinação anterior tomada em 2025, especificamente em maio de 2025, quando a Comissão de Anistia aprovou por unanimidade o reconhecimento de Dilma como anistiada política. Naquele momento, o governo havia definido uma reparação em cota única no total de R$ 100 mil.

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Com a nova portaria, a ex-presidente receberá uma prestação mensal permanente fixada em R$ 17.562,80. Além desse suporte continuado, foi estipulado o pagamento de R$ 6.616.492,19 para cobrir os valores retroativos devidos desde 21 de outubro de 1997.

Critérios e correções financeiras

O montante a ser quitado não será repassado integralmente de forma imediata sem deduções. Conforme os parâmetros legais da reparação, haverá abatimentos de eventuais quantias que a petista já recebeu do poder público sob o mesmo fundamento.

Os valores devidos também passarão por procedimentos de correção monetária, seguindo os critérios oficiais determinados pela Justiça brasileira para a atualização de débitos estatais desse tipo.

Perseguição política e perda de função pública

A concessão da anistia considera os danos causados pelas forças de repressão na década de 1970. Aos 22 anos, Dilma foi presa sob a acusação de envolvimento com grupos de oposição armada ao regime militar.

Durante o período em que esteve no cárcere, a jovem sofreu torturas de ordem física e psicológica. Após a libertação da cadeia, as estruturas de espionagem e segurança do Estado mantiveram vigilância contínua sobre a rotina da ex-mandatária.

No Rio Grande do Sul, a perseguição ideológica praticada pela ditadura provocou, em 1977, a destituição de Dilma do cargo público exercido na Fundação de Economia e Estatística. Por essa razão, o valor da pensão foi definido a partir dos vencimentos que ela teria acumulado ao longo da carreira na instituição estatal caso não tivesse sido afastada.

Histórico do processo na Comissão de Anistia

A trajetória administrativa do processo começou em 2002, ano em que o requerimento foi protocolado formalmente na Comissão de Anistia federal. Contudo, o procedimento ficou paralisado durante longos períodos a pedido da própria requerente.

Dilma solicitou a suspensão do andamento entre os anos de 2003 e 2016. A iniciativa buscou resguardar o processo de eventuais conflitos éticos enquanto ela integrava a administração federal como ministra e, em seguida, exercia o cargo de presidente da República.

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O pedido de anistia chegou a ser indeferido pelo colegiado em 2022, na vigência do governo de Jair Bolsonaro. A petista apresentou recurso contra a negativa e obteve a anulação do indeferimento em maio de 2025, momento em que teve a condição de anistiada política oficialmente reconhecida pela unanimidade dos membros da comissão.