SBC Medical inicia o desenvolvimento de um teste de metilação do DNA para estimar a idade biológica

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“A Empresa” ou “SBC Medical”), uma organização de serviços médicos (MSO) que oferece suporte de gestão em diversas áreas da saúde, anunciou hoje o início do desenvolvimento interno de um teste projetado para estimar a idade biológica de um indivíduo por meio da análise de metilação do DNA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261022278089/pt/

SBC Medical Initiates Development of a DNA Methylation Test to Estimate Biological Age

O desenvolvimento será conduzido pela subsidiária da empresa focada em IA e longevidade, a SBC AI Longevity Innovation, Inc. A iniciativa utilizará a base de pesquisa e tecnologia em medicina regenerativa estabelecida pela Waqoo, Inc. (TOKYO: 4937) uma subsidiária consolidada da SBC Medical e sua subsidiária, a Cell Pro Japan Co., Ltd. (coletivamente, o “Grupo Waqoo”). O teste visa fornecer informações sobre a condição física de um indivíduo que a idade cronológica, por si só, não consegue captar, oferecendo uma referência pessoal para ajustes no estilo de vida e no bem-estar baseados em dados.

A mudança global: da expectativa de vida total para a expectativa de vida saudável

O setor de saúde moderno está passando por uma mudança de paradigma: em vez de focar apenas na extensão da expectativa de vida (anos vividos), o foco volta-se para a otimização da expectativa de vida saudável (anos vividos com boa saúde). O capital global e a pesquisa científica estão convergindo rapidamente para o setor de longevidade, uma área fundamental para a expansão da SBC Medical.

Crescimento do mercado: Projeta-se que o mercado global de longevidade cresça de aproximadamente US$ 800 bilhões em 2025 para cerca de US$ 2 trilhões até 2035 1 .

. O imperativo da longevidade: Com uma das populações mais idosas do mundo, o Japão está bem posicionado para liderar o desenvolvimento de soluções acessíveis voltadas à expectativa de vida saudável.

Conectando a Pesquisa Molecular à Experiência Clínica

Embora o interesse público em bem-estar proativo continue a crescer, ainda são limitadas as formas objetivas e replicáveis ??de monitorar a condição interna do corpo ao longo do tempo. A SBC Medical busca preencher essa lacuna unindo a ciência a uma sólida execução clínica.

Base Científica: Integração das competências em pesquisa celular e molecular desenvolvidas pelo Waqoo Group por meio de suas operações em medicina regenerativa.

Escala Clínica: Utilização da ampla infraestrutura de clínicas da SBC Medical e de sua expertise em experiência do cliente, proveniente de suas operações centrais como MSO.

Por que a Metilação do DNA?

Diferentemente do código genético de um indivíduo, os marcadores epigenéticos como a metilação do DNA podem sofrer alterações em resposta ao ambiente, à dieta, ao estresse e ao estilo de vida. Isso torna a metilação do DNA um marcador promissor para o acompanhamento ao longo do tempo, permitindo que as pessoas observem, na prática, o impacto de mudanças em seu estilo de vida.

O conhecimento científico sobre os relógios epigenéticos avançou desde a publicação da primeira metodologia de referência, em 20132 . Vale destacar que, em 2025, pesquisadores demonstraram um método capaz de estimar a idade de 11 órgãos e sistemas fisiológicos distintos a partir de uma única amostra de sangue3 .

Foco no Desenvolvimento Estratégico

Com base nesses avanços científicos, o roteiro de desenvolvimento da SBC Medical concentra-se em três pilares fundamentais:

Órgão: Avaliação da idade biológica por sistema orgânico, identificando em quais partes do corpo as alterações relacionadas ao envelhecimento estão ocorrendo. Modalidades Não Invasivas: Pesquisa de métodos de medição altamente acessíveis e práticos para o usuário, que não exijam a coleta de sangue. Dados Específicos do Japão: Criação de uma estrutura de avaliação robusta, fundamentada em dados provenientes de coortes populacionais japonesas.

Um Novo Padrão para a Saúde Pessoal

Em vez de oferecer uma métrica estática e isolada, o teste foi projetado para servir como uma referência pessoal dinâmica. Ao permitir que os indivíduos meçam sua idade biológica antes e depois de adotar mudanças no estilo de vida, a SBC Medical visa estabelecer um ciclo contínuo de feedback que torna visíveis as transformações no corpo, promovendo o letramento em saúde e o engajamento a longo prazo.

1 Report Ocean, “Global, US & Japan Longevity Market” (publicado em março de 2026) 2 Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biology. 2013;14:R115. 3 Sehgal R, et al. Systems Age: um exame de metilação no sangue para quantificar a heterogeneidade do envelhecimento em 11 sistemas fisiológicos. Nature Aging. 2025;5:1880–1896. Nota: As informações contidas neste comunicado baseiam-se em planos atuais e estão sujeitas a alterações.

Sobre a SBC AI Longevity Innovation, Inc.

Localização: Shinjuku Island Tower 12F, 6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio, Japão

Diretor Representante e Presidente: Yuya Yoshida

Atividade: Planejamento e desenvolvimento de produtos e serviços nas áreas de IA e longevidade; fornecimento de soluções de IA e suporte operacional para instituições médicas

Site: https://sbc-ai-longevity.com/

Sobre a Waqoo, Inc.

Localização: 2-14-1 Kamiuma, Setagaya-ku, Tóquio, Japão

Diretor Representante e Presidente: Bumpei Samata

Listagem: Mercado Growth da Bolsa de Valores de Tóquio (Código de valores mobiliários: 4937)

Atividade: Serviços de suporte médico; modelo D2C e por assinatura

Site: https://en.waqoo.jp/

Sobre a Cell Pro Japan Co., Ltd.

Localização: Shonan iPark, 2-26-1 Muraoka-Higashi, Fujisawa, Kanagawa, Japã

Diretor Representante e Presidente: Bumpei Samata

Atividade: Setor relacionado à medicina regenerativa

Site: https://cellprojapan.com/

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical é uma organização de serviços médicos que oferece suporte à gestão em diversas áreas da saúde, incluindo medicina estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento de queda capilar (AGA) e oftalmologia. A empresa gerencia um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, especialmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para integrar o índice Russell 3000®, um importante indicador de referência do mercado acionário dos EUA. Guiada pelo propósito do grupo “Contribuir para o bem-estar das pessoas ao redor do mundo por meio da inovação médica”, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a oferecer serviços médicos seguros, confiáveis ??e de alta qualidade, fortalecendo ainda mais sua reputação internacional de excelência e confiança no atendimento médico.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com

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Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos nem descrições de condições atuais; elas representam, na verdade, as expectativas da empresa em relação a eventos e desempenhos futuros aspectos que, por sua própria natureza, são inerentemente incertos e fogem ao controle da empresa. Estas declarações prospectivas refletem as visões atuais da Companhia a respeito, entre outros aspectos, de seus planos e estratégias para a expansão de serviços, crescimento de receita e resultados, e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “metas” ou “almeja”, ou pela forma negativa desses ou de termos semelhantes. A Companhia adverte os leitores a não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, as quais são válidas apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, premissas ou mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A Companhia não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir mudanças em suas expectativas ou alterações em eventos, condições ou circunstâncias nos quais tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a Companhia prever todos eles; tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias sejam globais, regionais ou locais bem como aqueles listados sob o tópico “Fatores de Risco” e em outras seções dos documentos apresentados pela Companhia à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), os quais estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores; E-mail: ir@sbc-holdings.com

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Akiko Wakiyama / Diretora de Relações Públicas; E-mail: pr@sbc.or.jp