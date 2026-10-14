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Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo

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Redação Flipar
  • A visita à obra não estava planejada, mas Ana Paula precisou ir para aprovar a cabeceira da cama do casal. Ao chegar ao apartamento, porém, ela aproveitou a ocasião para mostrar outros espaços que já estão tomando forma. A influenciadora começou pela área social e revelou detalhes do bar planejado, que se destaca pelo acabamento em pedra e pelas formas curvas.
    A visita à obra não estava planejada, mas Ana Paula precisou ir para aprovar a cabeceira da cama do casal. Ao chegar ao apartamento, porém, ela aproveitou a ocasião para mostrar outros espaços que já estão tomando forma. A influenciadora começou pela área social e revelou detalhes do bar planejado, que se destaca pelo acabamento em pedra e pelas formas curvas. Foto: Reprodução / Instagram
  • A influenciadora também apresentou os materiais escolhidos para o projeto e elogiou a beleza de uma das pedras utilizadas na composição do ambiente. Na sequência, mostrou a copa, que já está em fase de instalação, além de alguns dos acabamentos que farão parte da decoração.
    A influenciadora também apresentou os materiais escolhidos para o projeto e elogiou a beleza de uma das pedras utilizadas na composição do ambiente. Na sequência, mostrou a copa, que já está em fase de instalação, além de alguns dos acabamentos que farão parte da decoração. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em seguida, Ana Paula apresentou um dos quartos do apartamento, que conta com marcenaria em tons claros e iluminação de LED colorida. Sem revelar inicialmente quem ocuparia o espaço, ela perguntou aos seguidores se conseguiam adivinhar. O cômodo foi preparado para Rafaella Justus, filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro.
    Em seguida, Ana Paula apresentou um dos quartos do apartamento, que conta com marcenaria em tons claros e iluminação de LED colorida. Sem revelar inicialmente quem ocuparia o espaço, ela perguntou aos seguidores se conseguiam adivinhar. O cômodo foi preparado para Rafaella Justus, filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro. Foto: Reprodução / Instagram
  • Ana Paula e Roberto Justus estão casados desde 2015. A filha do casal, Vicky, nasceu em 2020, cinco anos após o casamento. Roberto Justus já era pai de outros quatro filhos, de relacionamentos anteriores. A diferença de idade de mais de 30 anos entre Ana Paula e Roberto motivou críticas no início do relacionamento, conforme a própria influenciadora já relatou.
    Ana Paula e Roberto Justus estão casados desde 2015. A filha do casal, Vicky, nasceu em 2020, cinco anos após o casamento. Roberto Justus já era pai de outros quatro filhos, de relacionamentos anteriores. A diferença de idade de mais de 30 anos entre Ana Paula e Roberto motivou críticas no início do relacionamento, conforme a própria influenciadora já relatou. Foto: Reprodução / Instagram
  • Natural de Santa Catarina, Ana Paula Siebert nasceu em 18 de fevereiro de 1988 e é formada em Direito. Após concluir a faculdade, se mudou para São Paulo. Em 2009, ela participou do reality show “O Aprendiz 6 – Universitário”, apresentado por Roberto Justus. Na ocasião, ele a convidou para trabalhar com ele, mas Ana Paula preferiu permanecer em sua cidade para concluir os estudos.
    Natural de Santa Catarina, Ana Paula Siebert nasceu em 18 de fevereiro de 1988 e é formada em Direito. Após concluir a faculdade, se mudou para São Paulo. Em 2009, ela participou do reality show “O Aprendiz 6 – Universitário”, apresentado por Roberto Justus. Na ocasião, ele a convidou para trabalhar com ele, mas Ana Paula preferiu permanecer em sua cidade para concluir os estudos. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em 2013, ela tentou retornar ao programa na edição “O Aprendiz – O Retorno”, mas não passou pela etapa de seleção. Desde então, atua como influenciadora digital. Geralmente, ela costuma compartilhar conteúdos sobre moda, maternidade e estilo de vida, além de mostrar a rotina da família.
    Em 2013, ela tentou retornar ao programa na edição “O Aprendiz – O Retorno”, mas não passou pela etapa de seleção. Desde então, atua como influenciadora digital. Geralmente, ela costuma compartilhar conteúdos sobre moda, maternidade e estilo de vida, além de mostrar a rotina da família. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em entrevista ao podcast “Na Caixa”, Ana Paula contou que teve dificuldade no início da carreira de influenciadora, e, na época, recebia muitas críticas e ataques. Em 2022, ao responder a perguntas de seguidores no Instagram, ela afirmou que o casamento com Justus aumentou a sua visibilidade e suas oportunidades profissionais, mas ressaltou que o esforço próprio também foi fundamental para construir a trajetória.
    Em entrevista ao podcast “Na Caixa”, Ana Paula contou que teve dificuldade no início da carreira de influenciadora, e, na época, recebia muitas críticas e ataques. Em 2022, ao responder a perguntas de seguidores no Instagram, ela afirmou que o casamento com Justus aumentou a sua visibilidade e suas oportunidades profissionais, mas ressaltou que o esforço próprio também foi fundamental para construir a trajetória. Foto: Reprodução / Instagram
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