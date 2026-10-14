Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo

A visita à obra não estava planejada, mas Ana Paula precisou ir para aprovar a cabeceira da cama do casal. Ao chegar ao apartamento, porém, ela aproveitou a ocasião para mostrar outros espaços que já estão tomando forma. A influenciadora começou pela área social e revelou detalhes do bar planejado, que se destaca pelo acabamento em pedra e pelas formas curvas. Foto: Reprodução / Instagram