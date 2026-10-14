Estilo de Vida
Ana Paula Siebert mostra detalhes da reforma de apartamento de luxo
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A visita à obra não estava planejada, mas Ana Paula precisou ir para aprovar a cabeceira da cama do casal. Ao chegar ao apartamento, porém, ela aproveitou a ocasião para mostrar outros espaços que já estão tomando forma. A influenciadora começou pela área social e revelou detalhes do bar planejado, que se destaca pelo acabamento em pedra e pelas formas curvas. Foto: Reprodução / Instagram
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A influenciadora também apresentou os materiais escolhidos para o projeto e elogiou a beleza de uma das pedras utilizadas na composição do ambiente. Na sequência, mostrou a copa, que já está em fase de instalação, além de alguns dos acabamentos que farão parte da decoração. Foto: Reprodução / Instagram
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Em seguida, Ana Paula apresentou um dos quartos do apartamento, que conta com marcenaria em tons claros e iluminação de LED colorida. Sem revelar inicialmente quem ocuparia o espaço, ela perguntou aos seguidores se conseguiam adivinhar. O cômodo foi preparado para Rafaella Justus, filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro. Foto: Reprodução / Instagram
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Ana Paula e Roberto Justus estão casados desde 2015. A filha do casal, Vicky, nasceu em 2020, cinco anos após o casamento. Roberto Justus já era pai de outros quatro filhos, de relacionamentos anteriores. A diferença de idade de mais de 30 anos entre Ana Paula e Roberto motivou críticas no início do relacionamento, conforme a própria influenciadora já relatou. Foto: Reprodução / Instagram
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Natural de Santa Catarina, Ana Paula Siebert nasceu em 18 de fevereiro de 1988 e é formada em Direito. Após concluir a faculdade, se mudou para São Paulo. Em 2009, ela participou do reality show “O Aprendiz 6 – Universitário”, apresentado por Roberto Justus. Na ocasião, ele a convidou para trabalhar com ele, mas Ana Paula preferiu permanecer em sua cidade para concluir os estudos. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2013, ela tentou retornar ao programa na edição “O Aprendiz – O Retorno”, mas não passou pela etapa de seleção. Desde então, atua como influenciadora digital. Geralmente, ela costuma compartilhar conteúdos sobre moda, maternidade e estilo de vida, além de mostrar a rotina da família. Foto: Reprodução / Instagram
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Em entrevista ao podcast “Na Caixa”, Ana Paula contou que teve dificuldade no início da carreira de influenciadora, e, na época, recebia muitas críticas e ataques. Em 2022, ao responder a perguntas de seguidores no Instagram, ela afirmou que o casamento com Justus aumentou a sua visibilidade e suas oportunidades profissionais, mas ressaltou que o esforço próprio também foi fundamental para construir a trajetória. Foto: Reprodução / Instagram
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