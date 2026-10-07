“Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin

Já Josh Brolin estreou no cinema em "Os Goonies", de 1985, no papel de Brand Walsh, e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Milk: A Voz da Igualdade", em que interpretou o político Dan White. O ator também atuou em "Onde os Fracos Não Têm Vez" e interpretou Thanos nos filmes da Marvel "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". Foto: Divulgação