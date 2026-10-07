Filmes e Séries
“Sicario 3” terá retorno de Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin
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Emily Blunt voltará ao papel de Kate Macer, agente do FBI que protagoniza o primeiro longa, enquanto Benicio del Toro interpretará novamente Alejandro Gillick, ex-promotor que atua como assassino a serviço da força-tarefa. Josh Brolin também retorna como Matt Graver, integrante do governo americano que lidera a operação contra os cartéis. Foto: Divulgação
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"Sicario: Terra de Ninguém", primeiro filme da franquia criada por Taylor Sheridan, foi lançado em 2015 sob a direção de Denis Villeneuve. A trama acompanha Kate Macer, uma agente do FBI idealista que é recrutada por uma força-tarefa do governo americano para combater cartéis de drogas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O longa recebeu três indicações ao Oscar, em 2016. Foto: Divulgação
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A sequência, "Sicario: Dia do Soldado", estreou em 2018, com direção de Stefano Sollima e roteiro de Taylor Sheridan, e trouxe de volta Benicio del Toro e Josh Brolin nos papéis de Alejandro Gillick e Matt Graver, respectivamente. Emily Blunt não participou do segundo filme da franquia. Foto: Divulgação
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"Sicario: Dia do Soldado" também contou com Isabela Merced no papel de Isabel Reyes, filha de um chefe de cartel que é sequestrada pela força-tarefa liderada por Matt Graver durante uma operação, enquanto Alejandro recebe a missão de proteger a jovem após o sequestro. Foto: Divulgação
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Emily Blunt é conhecida por "O Diabo Veste Prada", de 2006, em que interpretou Emily Charlton, e por "No Limite do Amanhã" e "Um Lugar Silencioso", este último dirigido por John Krasinski. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Oppenheimer", de Christopher Nolan, no papel de Kitty Oppenheimer. Foto: Reprodução Youtube
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Benicio del Toro venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Traffic - Ninguém Sai Limpo", de Steven Soderbergh, no papel do policial mexicano Javier Rodríguez, e foi indicado ao prêmio por "21 Gramas" e "Uma Batalha Após a Outra". O ator também recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por "Che", em que interpretou Ernesto Che Guevara. Foto: Reprodução Youtube
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Já Josh Brolin estreou no cinema em "Os Goonies", de 1985, no papel de Brand Walsh, e foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Milk: A Voz da Igualdade", em que interpretou o político Dan White. O ator também atuou em "Onde os Fracos Não Têm Vez" e interpretou Thanos nos filmes da Marvel "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". Foto: Divulgação
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