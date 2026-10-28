Idosa é morta e outro fica em estado grave após assalto no Sul de MG

Uma idosa de 84 anos morreu após ser agredida por um grupo de assaltantes que invadiu a sua casa no Bairro Pitangueiras, na cidade de Pedralva, no Sul de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (28/10). Na casa estavam outros dois idosos, um de 67 e outro de 91. O mais novo foi agredido e levado ao pronto socorro em estado grave.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi chamada para o atendimento da ocorrência pelo neto de uma das vítimas. Ele relatou aos agentes que os familiares estavam em casa, quando um grupo chegou chamando no portão do imóvel no decorrer da madrugada.

Os suspeitos então teriam entrado no imóvel, rendido os idosos e amarrado cada um em um cômodo diferente. Eles começaram a vasculhar a casa em busca de dinheiro e fugiram com dois celulares do imóvel.

O idoso de 91 anos conseguiu se desamarrar e foi a rua pedir ajuda, além de solicitar que o neto fosse avisado do incidente.

A morte da idosa foi constatada no local, enquanto o idoso em estado grave foi levado ao hospital em estado grave.

Os moradores do bairro relataram à PMMG que havia o boato de que uma das idosas tinha o hábito de guardar dinheiro em casa, o que pode ter motivado a invasão na residência. Os vizinhos contaram também que um carro, no modelo Citroen C3, estava rondando o bairro no dia, com a presença de um suspeito, de 37 anos.

Os agentes foram na casa desse homem, que disse que conhecia apenas uma mulher, de 49 anos, que estava no veículo no momento e que desconhecia os demais ocupantes do carro. O homem foi preso e o celular apreendido.

Os militares foram ao endereço da suspeita e não a localizaram. A mãe da mulher confirmou que ela residia lá, mas que não estava em casa naquele momento.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria