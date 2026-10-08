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TRAÇOS DE PERSONALIDADE

Especialistas em psicologia alertam para 5 tipos de pessoas que podem sugar sua energia e deixar você exausto

Aprenda a identificar comportamentos que geram ansiedade e depressão: do manipulador ao agressor psicológico, saiba quando impor limites ou partir

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
08/10/2026 12:59

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Especialistas em psicologia alertam para 5 tipos de pessoas que podem sugar sua energia e deixar você exausto
Pesquisa sobre controle coercitivo revelou impactos claros na saúde mental crédito: Tupi

Alguns perfis de pessoas criam uma dinâmica de relacionamento na qual você precisa se adaptar, se desculpar e se justificar constantemente. A longo prazo, esse tipo de interação está associada a mais sofrimento psicológico, ansiedade e sintomas depressivos, conforme um estudo publicado em 2009 na National Library of Medecine.

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Se você se sente diminuído após cada conversa, não é apenas impressão sua. A psicologia dos traços de personalidade e das dinâmicas relacionais ajuda a identificar cinco tipos de pessoas com esses comportamentos.

Pessoas que manipulam para conseguir o que querem

Esses perfis são marcados por traços "sombrios", frequentemente agrupados como Tríade Sombria: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Um estudo de 2019 associou essas características a táticas de influência, manipulação e agressividade em relações amorosas.

Comportamentos comuns nesses perfis incluem:


    • promessas vagas seguidas de reviravoltas;



    • uso da culpa quando você estabelece um limite;



    • alternância entre charme e frieza, conforme o interesse do momento.


Quando a relação se torna um jogo de poder, a segurança emocional desaparece.

Os controladores que organizam sua vida

O controle nem sempre é explícito. Pode ser sutil, diário e apresentado como preocupação ou amor. Uma pesquisa de 2024 sobre controle coercitivo revelou impactos claros na saúde mental, com associação moderada à depressão e a sintomas de estresse pós-traumático.

Fique atento a estes sinais:


    • vigilância, interrogatórios e ciúme sistemático;



    • isolamento progressivo de amigos, família e atividades;



    • pressão sobre suas escolhas de roupas, saídas ou finanças.


Agressores psicológicos que humilham "de brincadeira"

Insultos, zombarias cruéis, depreciação e ameaças implícitas são formas de agressão psicológica. De acordo com um estudo de 2006, a vitimização por agressão psicológica em casais está ligada a mais sofrimento e ansiedade, superando até os efeitos da agressão física.

A violência psicológica não é menos grave que a física. Fique atento a:


    • sarcasmos ofensivos e repetidos;



    • críticas sobre sua inteligência, corpo ou emoções;



    • frases como "você está exagerando" após magoá-lo.


Pessoas que vivem de desprezo e críticas

Certas dinâmicas tóxicas destroem aos poucos, sem parecerem violência direta. Trabalhos de John Gottman sobre interações conjugais mostram que padrões como o desprezo são um dos sinais mais perigosos para uma relação. Este estudo longitudinal indicou que o desprezo, a postura defensiva e o afastamento predizem o divórcio.

Na prática, isso se manifesta em:


    • suspiros, olhares para o céu e comentários humilhantes;



    • frases como "você é incapaz" ou "você é ridículo";



    • a sensação de ser constantemente julgado em vez de compreendido.


Os "inversores" de realidade que fazem você duvidar de si

Algumas pessoas não apenas discordam, mas negam o que você viu, ouviu ou sentiu. O mesmo estudo de 2024 descreve essas táticas de confusão e dominação como ferramentas de poder, com efeitos duradouros na saúde mental.

Exemplos comuns:


    • "eu nunca disse isso", mesmo sobre algo recente;



    • "você é muito frágil, está inventando";



    • "todo mundo acha você uma pessoa complicada".


Um sinal forte é quando você começa a registrar mentalmente cada conversa para provar a si mesmo que não está louco. Antes de cortar laços, faça uma pergunta simples a si mesmo. Depois de ver a pessoa, você se sente mais calmo, confiante e livre? Ou o oposto: tenso, culpado e esgotado?

Se a resposta for a segunda opção, a decisão correta muitas vezes não é se esforçar mais. É impor um limite. E, às vezes, partir.

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