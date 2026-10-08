Especialistas em psicologia alertam para 5 tipos de pessoas que podem sugar sua energia e deixar você exausto
Aprenda a identificar comportamentos que geram ansiedade e depressão: do manipulador ao agressor psicológico, saiba quando impor limites ou partir
compartilhe
Alguns perfis de pessoas criam uma dinâmica de relacionamento na qual você precisa se adaptar, se desculpar e se justificar constantemente. A longo prazo, esse tipo de interação está associada a mais sofrimento psicológico, ansiedade e sintomas depressivos, conforme um estudo publicado em 2009 na National Library of Medecine.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Pessoas que manipulam para conseguir o que querem
Esses perfis são marcados por traços "sombrios", frequentemente agrupados como Tríade Sombria: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Um estudo de 2019 associou essas características a táticas de influência, manipulação e agressividade em relações amorosas.
Comportamentos comuns nesses perfis incluem:
promessas vagas seguidas de reviravoltas;
uso da culpa quando você estabelece um limite;
alternância entre charme e frieza, conforme o interesse do momento.
Quando a relação se torna um jogo de poder, a segurança emocional desaparece.
Os controladores que organizam sua vida
O controle nem sempre é explícito. Pode ser sutil, diário e apresentado como preocupação ou amor. Uma pesquisa de 2024 sobre controle coercitivo revelou impactos claros na saúde mental, com associação moderada à depressão e a sintomas de estresse pós-traumático.
Fique atento a estes sinais:
vigilância, interrogatórios e ciúme sistemático;
isolamento progressivo de amigos, família e atividades;
pressão sobre suas escolhas de roupas, saídas ou finanças.
Agressores psicológicos que humilham "de brincadeira"
Insultos, zombarias cruéis, depreciação e ameaças implícitas são formas de agressão psicológica. De acordo com um estudo de 2006, a vitimização por agressão psicológica em casais está ligada a mais sofrimento e ansiedade, superando até os efeitos da agressão física.
A violência psicológica não é menos grave que a física. Fique atento a:
sarcasmos ofensivos e repetidos;
críticas sobre sua inteligência, corpo ou emoções;
frases como "você está exagerando" após magoá-lo.
Pessoas que vivem de desprezo e críticas
Certas dinâmicas tóxicas destroem aos poucos, sem parecerem violência direta. Trabalhos de John Gottman sobre interações conjugais mostram que padrões como o desprezo são um dos sinais mais perigosos para uma relação. Este estudo longitudinal indicou que o desprezo, a postura defensiva e o afastamento predizem o divórcio.
Na prática, isso se manifesta em:
suspiros, olhares para o céu e comentários humilhantes;
frases como "você é incapaz" ou "você é ridículo";
a sensação de ser constantemente julgado em vez de compreendido.
Os "inversores" de realidade que fazem você duvidar de si
Algumas pessoas não apenas discordam, mas negam o que você viu, ouviu ou sentiu. O mesmo estudo de 2024 descreve essas táticas de confusão e dominação como ferramentas de poder, com efeitos duradouros na saúde mental.
Exemplos comuns:
"eu nunca disse isso", mesmo sobre algo recente;
"você é muito frágil, está inventando";
"todo mundo acha você uma pessoa complicada".
Um sinal forte é quando você começa a registrar mentalmente cada conversa para provar a si mesmo que não está louco. Antes de cortar laços, faça uma pergunta simples a si mesmo. Depois de ver a pessoa, você se sente mais calmo, confiante e livre? Ou o oposto: tenso, culpado e esgotado?
Se a resposta for a segunda opção, a decisão correta muitas vezes não é se esforçar mais. É impor um limite. E, às vezes, partir.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia