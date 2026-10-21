Skincare em dias de mudanças drásticas no clima

No Brasil, a primavera é marcada por mudanças bruscas de temperatura. Ao longo de um mesmo dia, manhãs mais frias podem dar lugar a tardes quentes, seguidas por pancadas de chuva. Essas oscilações de temperatura e umidade, somadas à exposição alternada ao sol, ao vento e ao ar-condicionado, também influenciam o comportamento da pele.

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Enquanto o frio e a baixa umidade favorecem o ressecamento, temperaturas mais altas podem aumentar a transpiração e a produção de sebo. Um estudo publicado pela The International Society of Dermatology, feito com 178 mulheres, identificou mudanças sazonais na hidratação, oleosidade e perda de água da pele associadas a fatores como temperatura e umidade. Por isso, adaptar os cuidados às condições climáticas ajuda a manter o conforto e a saúde cutânea.

A dermatologista Dra. Livia Kanayama (CRM-SP 192268/RQE 101523) explica que a rotina deve ser ajustada de acordo com a resposta da pele ao longo do dia. “O mais importante é observar os sinais e ajustar o skincare quando necessário. Texturas mais leves ou mais cremosas, por exemplo, podem ser escolhidas conforme as necessidades de hidratação da pele, sem deixar de lado o conforto”, afirma.

Limpeza sem excessos

A limpeza precisa ser suficiente para remover impurezas, poluição e resíduos de protetor solar, sem comprometer a barreira cutânea ou provocar sensação de repuxamento. “Mesmo nos dias mais quentes, quando a transpiração aumenta, não é necessário lavar o rosto várias vezes. O excesso de limpeza pode remover a proteção natural da pele e favorecer ressecamento e desconforto”, explica a dermatologista.

Textura de acordo com o clima

De acordo com a médica, a hidratação também acompanha as mudanças de temperatura. Em dias quentes, produtos com texturas mais leves, como géis e séruns, proporcionam uma sensação mais confortável. Já quando a temperatura cai, especialmente com vento ou exposição frequente ao ar-condicionado, fórmulas mais cremosas ajudam a minimizar a sensação de ressecamento e repuxamento.

Ativos multifuncionais

Em períodos de mudanças bruscas de temperatura, ativos multifuncionais ajudam a manter o equilíbrio da pele. A niacinamida (vitamina B3), por exemplo, contribui para a manutenção da barreira cutânea e para o controle da oleosidade, enquanto a vitamina B5 (ácido pantotênico) auxilia na hidratação e no conforto da pele. “São ativos versáteis que podem se adaptar a diferentes necessidades e clima”, afirma Dra. Livia.

Menos é mais quando a pele está sensível

Em períodos de maior instabilidade climática, também é importante ter cautela com o excesso de esfoliação e a combinação de vários ativos na mesma rotina. Para a influenciadora de beleza e embaixadora de Cetaphil Alana Marins (@alanamarins), observar como a pele reage ajuda a definir os produtos usados no dia a dia. “Quando sinto que meu rosto está mais sensível, prefiro simplificar a rotina e evitar muitos ativos de uma vez. Nesses momentos, priorizo produtos que tragam conforto e hidratação, como os novos séruns Cetaphil AM e PM”, conta.

A seguir, confira alguns produtos que ajudam a manter a pele equilibrada diante das mudanças climáticas:

Dermotivin Soft Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é ideal para peles secas ou sensibilizadas. Com tecnologia Soft ComplexTM, o sabonete possui ação hidratante não oleosa.

Dermotivin Original Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é um sabonete prescrito para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la.

Cetaphil Advanced Defense Serum 30ml protege contra os danos da poluição e ajuda no cuidado preventivo e reparador da exposição à luz azul. Além disso, deixa a pele aveludada, macia e hidratada desde o primeiro uso, reduzindo linhas finas a partir de três dias.

Cetaphil Repair Serum 30ml acelera em até suas vezes a recuperação da barreira cutânea, promovendo mais firmeza e elasticidade em 14 dias. Também torna as linhas finas menos visíveis desde a primeira aplicação.

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