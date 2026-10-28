Integralmedica investe em tecnologia para colaboração em projeto com ES TECH e Logitech

A Integralmedica, empresa brasileira de suplementos, anuncia a modernização da infraestrutura tecnológica de seu novo escritório, realizada em parceria com a ES TECH para criar ambientes mais integrados e adequados às necessidades das equipes. Planejado para acompanhar o crescimento da empresa e acomodar melhor os colaboradores, o escritório utiliza a tecnologia para favorecer a comunicação e a produtividade no dia a dia. O projeto incluiu soluções de videoconferência e colaboração com equipamentos Logitech, além de novos ambientes para reuniões e treinamentos.

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A Integralmedica agora conta com sete salas de reunião, sendo quatro equipadas com recursos de videoconferência e colaboração. Diferentes soluções da Logitech criam uma experiência mais integrada, incluindo Rally Bar Mini, Logitech Sight, Rally Camera e dispositivos de controle Tap IP. Os ambientes ainda contam com telas interativas, que permitem que participantes presenciais e remotos visualizem e interajam com o mesmo conteúdo durante reuniões e treinamentos, facilitando a troca de informações entre as equipes independentemente de onde estejam.

A combinação entre Rally Bar Mini e Logitech Sight é um dos destaques do projeto, que utiliza Inteligência Artificial (IA) para que as reuniões híbridas sejam mais inclusivas. A Rally Bar Mini é a solução videoconferências all-in-one central da iniciativa e conta com AI Viewfinder, recurso que identifica os participantes da sala e ajusta o enquadramento do vídeo de acordo com quem está falando, mesmo a longa distância. A solução ainda utiliza IA para aprimorar o áudio e reduzir ruídos. Já a Logitech Sight é uma câmera complementar de mesa que oferece visão de 315° e capta os participantes de uma perspectiva mais próxima e direta, reduzindo situações em que uma pessoa fica encoberta por outra, algo que pode ocorrer na visão frontal da sala. Com o uso de IA, também identifica e enquadra automaticamente quem está falando. Trabalhando em conjunto, os equipamentos ampliam a percepção dos participantes remotos sobre o que é realizado na sala e os aproximam da interação presencial.

"O crescimento da Integralmedica trouxe a necessidade de repensar como nossos espaços apoiam a forma como as equipes trabalham e se conectam. No novo escritório, buscamos criar ambientes que acompanhem essa evolução, com mais flexibilidade e integração entre as pessoas. A tecnologia tem um papel importante nesse movimento, permitindo que os diferentes espaços sejam aproveitados de forma mais eficiente", afirma Gabriel Simone Ribeiro, CTO da Integralmedica.

O projeto também contemplou a recepção, que passou a contar com duas telas para exibição de conteúdos institucionais, ampliando os pontos de contato com a marca e reforçando sua identidade na experiência de clientes, fornecedores e parceiros.

Resultados de destaque

Os resultados obtidos com a nova estrutura evidenciam o impacto da mudança. No primeiro mês, foram realizadas 234 reuniões, contra 217 no mesmo período do ano anterior, um aumento de 7,8%, o que sinaliza uma maior dinâmica de colaboração entre as equipes.

Com equipamentos mais intuitivos, os times passaram a conduzir as reuniões sem a necessidade de suporte recorrente de TI, reduzindo o tempo gasto com ajustes técnicos e tornando os encontros mais ágeis. Como reflexo, a duração média das reuniões caiu de 98 para 81 minutos, enquanto a proporção de encontros com mais de duas horas foi reduzida pela metade, de 32,3% para 16,2%.

"Um projeto de tecnologia gera valor não somente pela qualidade dos equipamentos instalados, mas pela forma como eles se integram à rotina das pessoas. Nosso trabalho com a Integralmedica foi entender como as equipes utilizam os diferentes ambientes do novo escritório e criar uma experiência fluida, que reduzisse barreiras de comunicação no dia a dia. Quando a tecnologia funciona de forma intuitiva, ela passa efetivamente a contribuir para a produtividade da empresa", afirma Ellvis Ribeiro, Diretor da ES Tech.

Segundo Wagner Bernardes, Channel Manager da Logitech, a evolução das salas de reunião passa por recursos cada vez mais capazes de interpretar o que acontece no ambiente. "Na Logitech, temos investido em incorporar inteligência às soluções para que elas façam mais do que captar áudio e vídeo. A IA permite que os equipamentos respondam às diferentes situações de uma reunião, reduzindo a necessidade de ajustes e simplificando a experiência do usuário. No projeto da Integralmedica, essa abordagem contribui para que as soluções acompanhem naturalmente a interação entre as pessoas", afirma.

Sobre a ES TECH

A ES TECH é uma empresa especializada em soluções de videoconferência, áudio e vídeo, comunicação unificada e segurança eletrônica. Reconhecida por desenvolver projetos completos de integração tecnológica, atua desde a consultoria e desenho das soluções até a implementação, automação e suporte técnico contínuo. Com foco na combinação inteligente de tecnologias, a companhia entrega ambientes corporativos modernos, estáveis e preparados para as demandas do trabalho híbrido, promovendo maior eficiência nos processos de comunicação e colaboração. Para mais informações, acesse: https://estechselect.com.br/

Sobre a Integralmedica

Com mais de 43 anos de história, o Grupo BRG é pioneiro no mercado de suplementação esportiva no Brasil, combinando inovação, pesquisa e qualidade para promover saúde, performance e bem-estar. Atualmente, reúne mais de 900 profissionais e três marcas com posicionamentos complementares: Integralmedica, referência em nutrição esportiva e suplementação para quem busca evoluir e alcançar melhores resultados; Darkness, voltada a pessoas que buscam alta performance, intensidade e superação de limites; e Nutrify, dedicada à nutrição de qualidade, com foco em saúde, equilíbrio e bem-estar.

Sobre a Logitech

Há mais de 40 anos, a Logitech transforma a maneira como as pessoas se conectam, trabalham, criam e jogam. Empresa suíça com atuação global, a marca coloca o design no centro da inovação para desenvolver soluções que ampliam o potencial humano e tornam a interação com o mundo digital mais intuitiva, produtiva e significativa. Combinando tecnologia, qualidade e um olhar contínuo para a sustentabilidade, a Logitech cria experiências pensadas para melhorar a vida das pessoas e contribuir para um futuro mais positivo.

Planin - Assessoria de Comunicação e de Imprensa da ES Tech

Beatriz Imenes, Mariana Mirrha e equipe - www.planin.com

Contato: Ana Flávia Richter - cel: 11 99451-7170

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