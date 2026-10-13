Oscar, herói nacional brasileiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Oscar Schmidt é o maior atleta da história do basquete brasileiro. O ex-jogador, que ganhou o apelido de “Mão Santa” pela capacidade de pontuar, com arremessos precisos e certeiros, marcou um total de 49.973 pontos na carreira.

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O ala brasileiro é o segundo maior cestinha da história do basquete mundial. O primeiro lugar é do norte-americano Lebron James, que fez mais de 50 mil pontos na NBA e ainda está ativo nas quadras.

Oscar está à frente de quatro norte-americanos: Kareem Abdul-Jabbar aparece na terceira colocação com 44.400 pontos; o quarto é Karl Malone, 42.005 pontos; o quinto, Kobe Bryant, 39.790; e o sexto Michael Jordan, 38.797 pontos.

Pelos números, se pode ver o tamanho e o significado de Oscar para o basquete mundial.

Os 49.737 pontos de Oscar foram marcados em 1.615 jogos oficiais, o que dá uma média de 30,7 pontos por jogo.

Pela Seleção Brasileira, Oscar fez 7.693 pontos. Nos Jogos Olímpicos, ele anotou 1.093 pontos. Ao todo, disputou cinco edições: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996.

O brasileiro, além de ser o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, é o único que marcou mais de 1 mil pontos. O segundo maior pontuador em Olimpíadas é o australiano Gaze Andrew, com 798.

Em campeonatos mundiais, Oscar anotou 893 pontos e também ocupa o primeiro lugar entre os cestinhas. O segundo colocado é o argentino Luís Acola, com 716.

O brasileiro disputou quatro edições de Mundial: Filipinas em 1978, Colômbia em 1982, Espanha em 1986 e Argentina em 1990.

Por sua história nas quadras, Oscar recebeu a maior homenagem de um jogador de basquete. Ele foi incluído, em 2013, no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, de Springfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

“Sonhei a minha vida toda para estar aqui”, disse Oscar ao ser agraciado. A homenagem foi entregue por outra lenda do basquete mundial, o norte-americano Larry Bird. Os dois proporcionaram um dos maiores duelos do basquete na história de todas as edições dos Jogos Olímpicos, no Brasil x EUA em Barcelona, 1992.

Os norte-americanos venceram por 127 a 83. Foi pelo Grupo A da primeira fase do torneio. Charles Barkley dos Estados Unidos, foi o cestinha do jogo. Mas Oscar venceu o duelo com Larry Bird ao marcar 24 pontos, terminando como cestinha do Brasil.

Além disso, ele é o jogador com mais pontos em uma única partida de Jogos Olímpicos, anotando 55 contra a Espanha, em Seul’1988.

Apenas três brasileiros tiveram a honraria de estar no hall da fama do basquete: Ubiratan Pereira Maciel, Hortência Marcari e Oscar Schmidt.

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Oscar faleceu em 17 de abril de 2026, aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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