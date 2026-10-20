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Homem é preso em flagrante cavando cova para enterrar a ex-companheira que matou a golpes de machado

Suspeito atacou a vítima de 33 anos com golpes de machado e foi flagrado pela PM na Zona da Mata; investigação aponta crime de feminicídio

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 08:40

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Homem é preso em flagrante cavando cova para enterrar a ex-companheira que matou a golpes de machado
Viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais, responsável pela prisão do homem que matou a ex-companheira em Guarani crédito: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após matar a ex-companheira, de 33 anos, com golpes de machado. A ocorrência violenta ocorreu no bairro Nova Guarani, localizado na cidade de Guarani, na Zona da Mata mineira. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima recebeu dois golpes na cabeça durante o ataque.

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O assassinato foi registrado na noite de sábado (17). Uma testemunha compareceu ao imóvel e encontrou a mulher caída no chão do quarto, já sem apresentar sinais vitais. O Samu foi acionado para prestar socorro imediato e confirmou o falecimento da vítima ainda no local.

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Prisão em flagrante e tentativa de ocultar o corpo

Os policiais militares localizaram e prenderam o agressor no momento em que ele cavava uma cova para enterrar o corpo da mulher. Durante a intervenção policial, o homem admitiu formalmente o homicídio e confessou que realizava a abertura da vala para ocultar o corpo da ex-companheira.

Versão apresentada pelo suspeito aos policiais

Em relato apresentado aos policiais militares, o homem alegou que mantinha atrito recente com a mulher e descreveu a sequência dos fatos:

  • a ex-companheira chegou de táxi até a casa dele em estado embriagado;

  • os dois começaram a discutir e trocaram diversas ofensas dentro do imóvel;

  • o homem sustentou que a mulher o arranhou e o empurrou durante o desentendimento;

  • o agressor desferiu os golpes de machado contra a cabeça da vítima.

Investigação policial e encaminhamento ao presídio

Após a prisão em flagrante, a Polícia Civil encaminhou o autor confesso para o sistema prisional. O procedimento foi registrado oficialmente como crime de feminicídio.

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A Delegacia de Polícia Civil de Guarani assumiu a condução das investigações sobre a morte da vítima de 33 anos.

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