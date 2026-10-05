O Technology Innovation Institute conclui sonda para pouso em asteroide para missão histórica dos Emirados ao Cinturão de Asteroides

O Instituto de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Institute – TII) apresentou a sonda, que foi desenvolvida e construída nos Emirados Árabes Unidos para a Missão dos Emirados ao Cinturão de Asteroides (EMA). Em breve, a sonda viajará para o Colorado, nos Estados Unidos, onde será integrada à espaçonave MBR Explorer antes do lançamento, previsto para 2028. Em uma iniciativa histórica, a sonda do TII capturará imagens de dois planetas e sete asteroides, passando por seis deles no Cinturão Principal, antes de culminar em um encontro e pouso no sétimo, o 269 Justitia. Se o pouso for bem-sucedido, o Justitia se tornará o sétimo asteroide da história cuja superfície será alcançada por uma sonda.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006281870/pt/

H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of the Advanced Technology Research Council (ATRC), and H.E. Belhoul Al Falasi, Chairman of the UAE Space Agency, sign a model of the UAE-built probe developed by the Technology Innovation Institute (TII) for the Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA). The probe was designed, built and tested in the UAE by TII (Photo: TII)

Projetada, construída e testada em Abu Dhabi pelo Centro de Pesquisa Espacial e Propulsão do TII, em colaboração com a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos (UAE), a HEX20, a Universidade Khalifa e o Centro Nacional de Ciência e Tecnologia Espacial da Universidade dos Emirados Árabes Unidos, a sonda é a única carga útil implantável da missão. Ela se separará da MBR Explorer para entrar em contato com a superfície de Justitia, o ponto mais distante da missão, e operará de maneira totalmente autônoma no espaço profundo. Ela capturará imagens de perto e realizará escavações na superfície do asteroide, a fim de fornecer novos dados sobre sua composição e características físicas. Acredita-se que Justitia tenha se formado no Cinturão de Kuiper antes de migrar para o Cinturão Principal de Asteroides durante a formação inicial do Sistema Solar.

Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Investigação em Tecnologia Avançada (uma entidade governamental de Abu Dhabi que supervisiona o TII) e membro do Conselho Espacial Supremo dos Emirados Árabes Unidos, afirmou: “Se você realmente quer desenvolver uma capacidade tecnológica, precisa enfrentar um desafio que o obrigue a ir além. Nesta missão, isso significa uma sonda que deve tomar decisões e operar de maneira autônoma no espaço profundo. Nossas equipes desenvolveram essa tecnologia aqui, nos Emirados Árabes Unidos. A missão pode ainda estar por vir, mas já ampliamos o que sabemos construir. É assim que a capacidade soberana cresce. Resolvemos um problema difícil e, em seguida, voltamos nossa atenção para outro ainda maior.”

O 269 Justitia é um dos corpos mais vermelhos já observados no Cinturão Principal de Asteroides. Seu espectro se assemelha mais ao de objetos do Cinturão de Kuiper e de Netuno do que ao de asteroides vizinhos, o que sugere que ele se formou no Sistema Solar externo, em uma região onde metano e metanol congelam, antes de migrar para o interior no início da história do Sistema Solar, alcançando sua órbita atual no Cinturão Principal de Asteroides. Acredita-se que sua superfície esteja coberta por material orgânico complexo produzido pela irradiação do gelo. A possibilidade de estudar um corpo como esse, sem a necessidade de uma viagem de uma década até o Cinturão de Kuiper, proporciona à comunidade científica internacional acesso a materiais que, de outra forma, estariam fora de seu alcance prático, além de evidências sobre a distribuição da água e dos compostos voláteis durante a formação dos planetas.

O Dr. Najwa Aaraj, CEO do TII, disse: “A sonda EMA demonstra o que se torna possível quando pesquisas avançadas são transformadas em engenharia pronta para missões. Nossas equipes no TII desenvolveram um sistema projetado para resistir a condições extremas, operar com precisão excepcional e produzir resultados científicos relevantes a bilhões de quilômetros da Terra. A missão reflete não apenas o nível de excelência de nossos talentos, mas também a profundidade da capacidade científica e de engenharia que os EAU desenvolveram para contribuir com algumas das missões espaciais mais ambiciosas do mundo.”

Ao longo de oito anos, a sonda MBR Explorer percorrerá aproximadamente 5 bilhões de quilômetros, utilizando manobras de assistência gravitacional em Vênus, na Terra e em Marte, e realizando aproximações com seis asteroides, antes de chegar a 269 Justitia. Seu lançamento está previsto para março de 2028 no Japão, dentro de uma janela de lançamento de três semanas, alinhada às condições interplanetárias. Como a própria sonda não pode se aproximar com segurança da superfície do asteroide, ela se separará e entrará em contato com ele, fornecendo as observações mais próximas possíveis.

O Dr. Elias Tsoutsanis, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa em Propulsão e Espaço do TII, afirmou: “O desafio de engenharia não é apenas alcançar a Justitia, mas garantir que a sonda sobreviva a uma jornada de oito anos e opere com precisão no momento crucial. Todos os elementos, desde o hardware e o projeto térmico até o software de bordo, foram desenvolvidos e testados para esse encontro final.”

A sonda opera de maneira totalmente autônoma durante toda a missão, sem receber comandos da Terra ou da espaçonave MBR Explorer após o lançamento. Seu software de bordo determina quando e quantas imagens capturar, bem como quais valem a pena ser mantidas — uma capacidade baseada na unidade de processamento digital projetada e desenvolvida pela TII, responsável pelo processamento, seleção de imagens e gerenciamento de energia da sonda. A sonda não aguarda até chegar a Justitia para iniciar suas atividades; ela captura imagens durante todo o voo de cruzeiro, juntamente com as outras cargas úteis da espaçonave, e transmite dados de volta a cada seis meses aproximadamente. Duas câmeras, uma de campo amplo e outra de campo estreito, capturam imagens de contexto e dados de alta resolução.

Anton Ivanov, diretor-executivo e pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa Espacial e de Propulsão do TII, afirmou: “O que torna essa sonda única é o nível de independência incorporado a um sistema tão compacto. Uma vez lançada, ela deve detectar, decidir e operar de forma autônoma, bem longe da Terra. O programa também capacitou engenheiros dos Emirados Árabes Unidos e fortaleceu as capacidades avançadas necessárias para a construção de um ecossistema de tecnologia espacial competitivo globalmente no país.”

Ao chegar, a sonda MBR permanecerá por cerca de sete meses em órbita em torno de Justitia, iniciando a uma altitude de 250 quilômetros e descendo progressivamente para órbitas mais baixas. Ela será lançada durante uma passagem em baixa altitude no início de 2036, quando então descenderá e entrará em contato com a superfície. Durante o processo, capturará imagens continuamente e as transmitirá para a sonda acima. Essas imagens permitirão que os cientistas estudem o material abaixo da camada superficial, que não pode ser caracterizado a partir da órbita.

Essa é a segunda missão interplanetária dos Emirados Árabes Unidos, sendo a primeira em que a parte espacial foi inteiramente projetada, desenvolvida, montada e testada no país. A missão integra um compromisso nacional mais amplo com o setor. Em maio de 2026, o Conselho Supremo Espacial aprovou o Programa de Cooperação Espacial Internacional, orçado em 1 bilhão de AED. O programa tem como objetivos conectar instituições de pesquisa dos Emirados Árabes Unidos com suas contrapartes internacionais, localizar tecnologias espaciais avançadas e desenvolver talentos locais, apoiando, assim, a Estratégia Espacial Nacional 2031.

Para informações adicionais, visite www.tii.ae

Fonte:AETOSWire

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Thushara Mohanan, thushara.mohanan@tii.ae