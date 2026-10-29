Campanhas reforçam importância dos exames preventivos

As campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul contribuem para ampliar a conscientização sobre a prevenção de doenças e incentivar a população a procurar atendimento médico. No entanto, o desafio é transformar a mobilização concentrada nesses meses em um hábito permanente de cuidado com a saúde.

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Um estudo publicado em 2022 na revista científica Public Health in Practice demonstrou o impacto das campanhas sobre a realização de mamografias no Brasil. A pesquisa analisou dados do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de registros do sistema nacional de informações sobre exames de rastreamento, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.

De acordo com o levantamento, a média mensal de mamografias de rastreamento foi de aproximadamente 137,4 mil exames no período analisado. Em comparação com a média mensal, o volume aumentou 33% em outubro, 39% em novembro e 22% em dezembro. Nos demais meses, os números ficaram abaixo da média observada pelos pesquisadores.

Os resultados indicam que as campanhas de conscientização podem estimular a procura por exames, mas também reforçam a necessidade de manter ações de prevenção ao longo de todo o ano. O estudo avaliou mamografias realizadas pelo SUS e não representa, necessariamente, o comportamento de todos os exames preventivos ou dos usuários da saúde suplementar.

Prevenção não deve ficar restrita às campanhas

Para Manoel Alexandre, especialista em seguros e CEO da Ligamar Seguros, o Outubro Rosa e o Novembro Azul são oportunidades importantes para conscientizar a população, mas o cuidado com a saúde precisa fazer parte da rotina.

O Outubro Rosa destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Já o Novembro Azul estimula os homens a cuidar da saúde, buscar orientação médica e conversar com profissionais sobre os riscos e as medidas preventivas relacionadas, entre outras condições, ao câncer de próstata.

A realização de exames deve seguir as recomendações médicas, considerando idade, histórico familiar, fatores de risco e condições individuais. O acompanhamento regular também contribui para a identificação de outros problemas de saúde, como hipertensão, diabetes e alterações nos níveis de colesterol.

Plano de saúde como aliado do cuidado contínuo

O acesso aos serviços médicos é um dos fatores que contribuem para a continuidade da prevenção. Nesse contexto, os planos de saúde podem facilitar o acompanhamento com especialistas, a realização de consultas e o acesso a exames previstos na cobertura contratada, respeitadas as condições do plano.

Manoel Alexandre destaca que a contratação de um plano deve ser vista como parte do planejamento de saúde de pessoas e famílias, levando em conta as necessidades dos beneficiários, a rede credenciada, as coberturas e as condições contratuais.

“Ter um plano de saúde pode ajudar a organizar o cuidado e facilitar o acesso a consultas, exames e acompanhamento especializado, de acordo com a cobertura contratada. Nosso papel é orientar as pessoas para que façam escolhas conscientes e entendam que a proteção em saúde não deve ser lembrada somente quando surge um problema”, ressalta o executivo.

A prevenção, porém, não depende exclusivamente da contratação de um plano. O SUS também oferece serviços de atenção à saúde, exames e acompanhamento, conforme os critérios e a organização da rede pública. O mais importante é que cada pessoa tenha acesso à orientação adequada e procure os serviços disponíveis para cuidar da própria saúde.

Campanhas que precisam gerar hábitos permanentes

Os dados do estudo reforçam a relevância das campanhas de conscientização, mas também mostram que a mobilização precisa ser acompanhada por iniciativas permanentes de informação, acesso aos serviços e incentivo ao acompanhamento médico.

Para a Ligamar Seguros, promover a conscientização sobre a importância da prevenção faz parte do debate sobre qualidade de vida, proteção e planejamento familiar. “O Outubro Rosa e o Novembro Azul passam, mas a nossa saúde continua exigindo atenção. Queremos reforçar que prevenir é um compromisso diário. Cuidar da saúde durante todo o ano, buscar orientação profissional e contar com acesso à assistência são atitudes importantes para uma vida com mais qualidade e segurança”, conclui Manoel Alexandre.

A mensagem das duas campanhas é que a prevenção não deve ter data para começar ou terminar. Mais do que aproveitar os meses de conscientização, é fundamental transformar a informação em atitudes permanentes de cuidado.

Sobre a Ligamar Seguros

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A Ligamar Seguros atua no mercado de seguros e benefícios, com soluções voltadas à proteção de pessoas e empresas. A companhia trabalha com orientação aos clientes na escolha de alternativas de proteção, incluindo planos de saúde e seguros de vida.