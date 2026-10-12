Strelitzia reginae: descubra a flor encantadora que lembra um pássaro

A strelitzia reginae pode atingir até dois metros de altura, destacando-se em qualquer paisagem pela imponência de suas folhas largas e flores esculturais. Essa dimensão impressionante é acompanhada por uma durabilidade notável, já que suas flores podem permanecer abertas por semanas sem perder o brilho. Além disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes climas tropicais e subtropicais reforça sua popularidade em jardins ao redor do mundo. Foto: Dominik - wikimedia commons