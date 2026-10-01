Museu Inimá de Paula abre três exposições inéditas

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Museu Inimá de Paula inaugurou nesta semana três exposições simultâneas: “José Adário – Raiz de ferro”, “Aldir Mendes – Geometrias do olhar” e “Arte em grandes formatos”, esta última com obras de Luiz Zerbini, Lauren Quin e Tomie Ohtake. As mostras ficarão em cartaz até 24 de janeiro de 2027.

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O formato das exposições é uma novidade no museu. “Normalmente, inauguramos uma ou duas exposições no salão principal e uma no mezanino. Desta vez, resolvemos repartir e fazer essas três mostras juntas. O espaço tem uma grande estrutura, a arquitetura acolheu a montagem e o diálogo de um artista com o outro. Está bem bacana”, afirma Vitor Camarano, coordenador artístico do Inimá de Paula.



Com curadoria de Alana Silveira, “Raiz de ferro” é a primeira individual do ferreiro José Adário em Minas Gerais. Conhecido também como Zé Diabo, o artista baiano teve o primeiro contato com o ofício aos 11 anos. Sua obra é ligada ao candomblé, com a produção de ferramentas sagradas dos orixás, esculturas de ferro, portões e instrumentos de percussão. As ferramentas – utilizadas nos terreiros em rituais e para devoção – possuem formas e aspectos vinculados a cada entidade.



“Acho que o trabalho do José Adário é muito diferente, as esculturas em ferro fazem parte de uma tradição da arte afro-brasileira e estamos reunindo um conjunto de quase 30 obras. É um artista que está vindo para cá pela primeira vez, acho que isso também pode atrair bastante a atenção do público”, diz Alana Silveira.



PINTURAS

Vitor Camarano assina a curadoria de “Geometrias do olhar”, que reúne aproximadamente 30 pinturas do paulista Aldir Mendes de Souza (1941-2007). As obras do artista, que também era médico, são orientadas pela relação entre cor e geometria, com referências voltadas às paisagens brasileiras.



Considerando que o museu foi batizado em homenagem ao pintor Inimá de Paula (1918-1999), cujas obras se inserem no expressionismo e fauvismo brasileiro, com pinturas que representavam favelas, paisagens urbanas e rurais, Camarano avalia que a mostra de Aldir Mendes estabelece um diálogo com o espaço.



“Ele tem uma relação muito interessante com a pintura. Sempre tentamos trazer exposições que vão ter relações com essa pintura moderna. Por mais que o Aldir tenha o trabalho de um artista contemporâneo, ele tem raízes modernas. É muito interessante trazer uma individual de um artista que contribuiu tanto para a arte brasileira”, afirma.



A mostra “Arte em grandes formatos” tem obras de até seis metros de largura. O paulista Luiz Zerbini é paulista, de 67 anos, é conhecido por pinturas de grande escala, inspirado em formas geométricas abstratas e no colorido exuberante. Pinta paisagens e figuras da natureza. Aos 34 anos, Lauren Quin, artista visual de Los Angeles também aposta usa técnicas de desenho e gravuras e também é adepta da grande escala. Obras de Tomie Ohtake (1913-2015) completam o acervo da exposição.



“Acho que essa exposição vai chamar muito público, porque são obras muito grandes. As pessoas gostam de caminhar com o olhar, fotografar”, afirma Vitor Camarano.



“Das três exposições, conseguimos fazer uma relação entre as duas que estão no mesmo piso, ‘Geometrias do olhar’ e ‘Arte em grandes formatos’, ambas são pinturas. Apesar de terem estilos e formatos diferentes, são a mesma linguagem”, observa Alana.



“Já a exposição do mezanino, ‘Raiz de ferro’, não se relaciona diretamente com as outras mostras. Na verdade, tem uma linguagem completamente diferente, com esculturas de ferro e fotografias”, afirma a curadora, que ressalta a importância da diversidade de obras.



MUSEU INIMÁ DE PAULA

Mostras “José Adário – Raiz de ferro”, “Aldir Mendes – Geometrias do olhar” e “Arte em grandes formatos”, em cartaz até 24/1/2027, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201, Centro). Visitação às terças, quartas, sextas e sábados, das 10h às 18h30. Às quintas, das 12h às 20h30. Domingos e feriados, das 10h às 16h30. Entrada gratuita.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes