Experiências inesquecíveis sobre trilhos: 5 viagens de trem que levam você até as estrelas

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Observar estrelas pode acontecer durante o deslocamento sobre trilhos. Roteiros noturnos pelo mundo conduzem passageiros a áreas de céu escuro, variando de caçadas à aurora boreal a trajetos com astrônomos a bordo e telescópios em estações remotas.

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Great Basin Star Train

Operado pela Nevada Northern Railway em parceria com o Parque Nacional Great Basin, o trem parte da histórica Estação East Ely no leste de Nevada. A viagem dura duas horas e meia até Star Flat, onde viajantes descem usando colares de luz vermelha para olhar o cosmos através de telescópios guiados por astrônomos profissionais. O passeio funciona nas noites de sexta-feira, de meados de maio a meados de setembro, com bilhetes a US$ 65 para adultos.

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Stargazer

No Novo México, a Sky Railway opera o Stargazer a partir da Estação Santa Fé. A jornada de duas horas e meia percorre a Bacia de Galisteo sem paradas, enquanto astrônomos contam histórias celestes e músicos tocam ao vivo. O trem possui vagões fechados e aquecidos e outros abertos para o céu. Os bilhetes custam a partir de US$ 139 para adultos, valor que inclui brinde com champanhe.

Matariki Rail Experience

Na Nova Zelândia, a Great Journeys New Zealand oferece uma viagem no Coastal Pacific Train para celebrar o Matariki, o Ano Novo maori marcado pelo surgimento das Plêiades. O percurso de oito horas sai de Christchurch e para em Kaikoura, onde ocorre observação guiada com telescópios, fogueiras e mercado noturno, intercalada por um jantar de quatro pratos a bordo. O evento ocorre exclusivamente em 11 de julho, ao custo de 499 dólares neozelandeses.

Northern Lights Train

Na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, o Northern Lights Train parte de Narvik pela Ferrovia Ofoten duas vezes por semana, de outubro a março. A excursão dura três horas até Katterat, localidade sem poluição luminosa onde os passageiros contam com guias, churrasco e uma tenda tradicional lavvu para escapar do frio. As luzes da composição permanecem apagadas no caminho para facilitar a visão da aurora boreal. O ingresso custa 1.495 coroas suecas.

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High Rail 1375

O trem japonês da JR East percorre a Koumi Line e alcança 1.375 metros de altitude, o ponto mais alto do sistema ferroviário do país. O veículo possui um vagão planetário com biblioteca e projeções na cúpula. Na rota noturna chamada High Rail Hoshizora, o trem faz uma parada prolongada na Estação Nobeyama para uma sessão de observação estelar. A passagem avulsa custa 2.440 ienes com reserva de assento.