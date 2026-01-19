7 melhores lugares do mundo para ver a aurora boreal em 2026

A temporada de auroras boreais promete ser uma das mais espetaculares dos últimos anos, e 2026 se desenha como o momento ideal para planejar a viagem dos sonhos. O motivo é o pico de atividade do ciclo solar 25 que, segundo previsões científicas, produzirá um raro "duplo pico", intensificando ainda mais o brilho e a frequência das luzes dançantes no céu do hemisfério norte. Para quem deseja testemunhar o fenômeno, a organização é fundamental.

O período ideal para a caçada às luzes do norte geralmente vai de setembro a abril, quando as noites são mais longas e escuras. Os meses de equinócio, em setembro e março, são historicamente ainda mais favoráveis devido a um aumento na atividade geomagnética. Escolher o lugar certo, longe da poluição luminosa das cidades, aumenta drasticamente as chances de sucesso. Pensando nisso, preparamos uma lista com os melhores destinos para você programar sua aventura.

Tromsø, Noruega

Conhecida como a “capital da aurora boreal”, Tromsø oferece excelente infraestrutura com muitos passeios guiados. A cidade fica bem no centro do oval da aurora, uma região com altíssima probabilidade de avistamento do fenômeno. Além das luzes, a paisagem com fiordes e montanhas completa a experiência. Rovaniemi, Finlândia

Na Lapônia finlandesa, Rovaniemi é famosa por ser a casa oficial do Papai Noel, mas também é um ponto privilegiado para ver as luzes. A experiência pode ser combinada com estadias em iglus de vidro, que permitem observar o céu no conforto do quarto. Passeios de trenó puxado por cães ou renas são outras atrações locais. Reykjavík, Islândia

A Islândia oferece um cenário único onde a aurora boreal se encontra com vulcões, geleiras e gêiseres. Embora seja preciso se afastar um pouco da capital Reykjavík para fugir das luzes da cidade, a curta distância dos principais pontos turísticos do Círculo Dourado faz dela uma base estratégica e conveniente. Abisko, Suécia

O Parque Nacional de Abisko é um dos melhores lugares do mundo para observar o fenômeno devido a um microclima particular. Uma corrente de ar local costuma manter o céu limpo de nuvens, criando o chamado “buraco azul de Abisko”. A estação Aurora Sky Station é um dos observatórios mais famosos da região. Fairbanks, Alasca (EUA)

Localizado no coração do Alasca, Fairbanks está diretamente sob o oval da aurora, garantindo alta frequência de exibições de luzes. A região oferece uma experiência mais selvagem e isolada, ideal para quem busca imersão total na natureza e céus incrivelmente escuros. Yellowknife, Canadá

Localizada na região do Great Slave Lake, nos Territórios do Noroeste, a cidade de Yellowknife tem um céu claro e pouca poluição luminosa. A paisagem de lagos congelados no inverno proporciona um campo de visão amplo e desobstruído, tornando o local um favorito entre fotógrafos que buscam o clique perfeito da aurora. Ilulissat, Groenlândia

Para uma aventura mais remota, Ilulissat é uma escolha fantástica. Ver as luzes verdes dançando sobre os icebergs gigantes do fiorde de gelo, um Patrimônio Mundial da UNESCO, é uma visão inesquecível. A experiência combina a beleza celestial da aurora com a grandiosidade dos gigantes de gelo.

