Viagens de trem pela Europa: 5 roteiros incríveis para se inspirar

Conectar cidades históricas e vilarejos charmosos enquanto se admira paisagens deslumbrantes pela janela é a essência de uma viagem de trem pela Europa. Mais do que um simples meio de transporte, os trens europeus oferecem uma imersão cultural e cênica, permitindo que o trajeto seja tão memorável quanto o destino final.

A malha ferroviária do continente é extensa e eficiente, ligando desde grandes capitais até pequenas localidades que seriam difíceis de acessar de outra forma. Para quem busca uma experiência única, alguns roteiros se destacam pela beleza e pela aventura. A seguir, conheça cinco rotas que transformam qualquer roteiro em uma jornada inesquecível.

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Glacier Express, Suíça

Conhecido como o "expresso mais lento do mundo", o Glacier Express cruza os Alpes suíços ligando St. Moritz a Zermatt. A jornada de aproximadamente oito horas passa por 291 pontes e 91 túneis, oferecendo vistas panorâmicas de picos nevados, vales verdes e lagos cristalinos através de suas janelas que vão do chão ao teto.

West Highland Line, Escócia

Famosa por aparecer nos filmes da saga "Harry Potter", a West Highland Line atravessa algumas das paisagens mais selvagens e remotas da Escócia. O trecho entre Fort William e Mallaig é especialmente notável, cruzando o icônico Viaduto Glenfinnan e contornando lagos de águas escuras e montanhas imponentes, um cenário de tirar o fôlego.

Linha de Cinque Terre, Itália

Este curto, mas espetacular, percurso conecta os cinco vilarejos coloridos que formam a região de Cinque Terre, um Patrimônio Mundial da UNESCO. O trem percorre túneis escavados nas falésias e revela, a cada parada, vistas deslumbrantes do Mar Mediterrâneo e das casas construídas sobre as rochas, criando um cartão-postal em movimento.

Linha de Flåm, Noruega

Considerada uma das viagens de trem mais bonitas do mundo, a Linha de Flåm é um desvio da rota principal entre Oslo e Bergen. Em apenas uma hora, o trem desce 867 metros, partindo do topo das montanhas até as margens do Aurlandsfjord, passando por cachoeiras impressionantes e vales profundos, em um dos percursos mais íngremes do planeta.

Linha do Douro, Portugal

Partindo do Porto, a Linha do Douro acompanha o curso do rio que dá nome à famosa região vinícola de Portugal. A viagem revela paisagens de vinhedos em terraços que cobrem as encostas íngremes e quintas históricas, proporcionando uma jornada tranquila e repleta de cenários bucólicos, ideais para apreciar com calma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.