5 lugares em Minas Gerais para ver as estrelas como você nunca viu

O céu de Minas é um espetáculo à parte; descubra os melhores destinos no estado para a prática do astroturismo, longe das luzes da cidade grande

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
09/12/2025 16:39

Céu estrelado visto do Parque Nacional da Serra da Canastra crédito: Daniel Mello (OV/UFRJ)/ Reprodução redes sociais

O crescente interesse por fenômenos celestes, como a passagem de cometas e chuvas de meteoros, tem impulsionado o astroturismo no Brasil. Longe da poluição luminosa das grandes cidades, Minas Gerais se destaca com cenários ideais para quem deseja observar o céu noturno em sua plenitude. Com suas serras e vastos horizontes, o estado oferece verdadeiras janelas para o universo.

Para quem busca uma experiência de imersão astronômica, alguns destinos mineiros são paradas obrigatórias. Esses locais combinam baixa luminosidade artificial, altitude elevada e uma beleza natural que torna a observação das estrelas ainda mais especial. Conheça cinco lugares perfeitos para essa aventura.

Destinos imperdíveis para ver as estrelas em Minas

  1. São Thomé das Letras
    Conhecida por sua atmosfera mística, a cidade está a 1.440 metros de altitude, o que garante um céu limpo e com pouca turbulência. Pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro são perfeitos para estender uma manta no chão e admirar a Via Láctea, que se revela com uma clareza impressionante nas noites sem lua.

  2. Parque Nacional da Serra da Canastra
    A imensidão do parque, um dos mais importantes do país, garante uma escuridão quase total durante a noite. A ausência de cidades próximas faz da Canastra um santuário para astrônomos amadores. A vastidão da paisagem permite uma visão de 360 graus do céu, ideal para identificar constelações e planetas a olho nu.

  3. Gonçalves
    Localizada na Serra da Mantiqueira, a pequena cidade é cercada por montanhas que superam os 2.000 metros de altitude. O ar frio e seco da região contribui para noites de visibilidade excepcional. Mirantes e estradas rurais nos arredores oferecem pontos de observação privilegiados, longe de qualquer iluminação.

  4. Parque Estadual do Ibitipoca
    Além das cachoeiras e trilhas famosas, o parque, situado em Conceição do Ibitipoca, é um refúgio para quem ama o céu noturno. O acesso controlado e a infraestrutura mínima garantem noites escuras. A Janela do Céu, um dos cartões-postais do local, ganha um significado extra sob um manto de estrelas.

  5. Carrancas
    Famosa por seu complexo de cachoeiras, Carrancas também oferece um espetáculo noturno. Por ser uma cidade pequena e rodeada por natureza, a poluição luminosa é mínima. Acampar na região ou se hospedar em uma pousada mais afastada do centro urbano é a receita certa para uma noite inesquecível de observação celeste.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

astroturismo minas-gerais

