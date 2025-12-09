5 lugares em Minas Gerais para ver as estrelas como você nunca viu

O crescente interesse por fenômenos celestes, como a passagem de cometas e chuvas de meteoros, tem impulsionado o astroturismo no Brasil. Longe da poluição luminosa das grandes cidades, Minas Gerais se destaca com cenários ideais para quem deseja observar o céu noturno em sua plenitude. Com suas serras e vastos horizontes, o estado oferece verdadeiras janelas para o universo.

Para quem busca uma experiência de imersão astronômica, alguns destinos mineiros são paradas obrigatórias. Esses locais combinam baixa luminosidade artificial, altitude elevada e uma beleza natural que torna a observação das estrelas ainda mais especial. Conheça cinco lugares perfeitos para essa aventura.

Destinos imperdíveis para ver as estrelas em Minas

São Thomé das Letras

Conhecida por sua atmosfera mística, a cidade está a 1.440 metros de altitude, o que garante um céu limpo e com pouca turbulência. Pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro são perfeitos para estender uma manta no chão e admirar a Via Láctea, que se revela com uma clareza impressionante nas noites sem lua. Parque Nacional da Serra da Canastra

A imensidão do parque, um dos mais importantes do país, garante uma escuridão quase total durante a noite. A ausência de cidades próximas faz da Canastra um santuário para astrônomos amadores. A vastidão da paisagem permite uma visão de 360 graus do céu, ideal para identificar constelações e planetas a olho nu. Gonçalves

Localizada na Serra da Mantiqueira, a pequena cidade é cercada por montanhas que superam os 2.000 metros de altitude. O ar frio e seco da região contribui para noites de visibilidade excepcional. Mirantes e estradas rurais nos arredores oferecem pontos de observação privilegiados, longe de qualquer iluminação. Parque Estadual do Ibitipoca

Além das cachoeiras e trilhas famosas, o parque, situado em Conceição do Ibitipoca, é um refúgio para quem ama o céu noturno. O acesso controlado e a infraestrutura mínima garantem noites escuras. A Janela do Céu, um dos cartões-postais do local, ganha um significado extra sob um manto de estrelas. Carrancas

Famosa por seu complexo de cachoeiras, Carrancas também oferece um espetáculo noturno. Por ser uma cidade pequena e rodeada por natureza, a poluição luminosa é mínima. Acampar na região ou se hospedar em uma pousada mais afastada do centro urbano é a receita certa para uma noite inesquecível de observação celeste.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.