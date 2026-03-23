O que é a Aurora Boreal e onde é possível ver o fenômeno no céu

A aurora boreal é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Conhecida como "luzes do norte", ela colore os céus das regiões polares com faixas luminosas e dançantes, que variam entre tons de verde, rosa, azul e violeta. O fenômeno ocorre quando partículas carregadas de energia, vindas do Sol, colidem com a atmosfera terrestre.

Essas partículas viajam pelo espaço no que é chamado de vento solar. Ao se aproximarem da Terra, são guiadas pelo campo magnético do planeta em direção aos polos. É ali que elas interagem com os gases da nossa atmosfera, como o oxigênio e o nitrogênio, liberando energia na forma de luz e criando o show visual.

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A cor da aurora depende do gás com que as partículas solares colidem e da altitude onde a interação acontece. O verde, tom mais comum, geralmente é produzido pelo oxigênio em altitudes mais elevadas, em torno de 200 quilômetros. Tons avermelhados, mais raros, surgem quando as camadas mais baixas da atmosfera (cerca de 100 km) são atingidas, produzidos principalmente por nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio também pode gerar luzes azuis e violetas.

Onde ver a aurora boreal?

Para testemunhar o fenômeno, é preciso viajar para locais dentro ou próximos do Círculo Polar Ártico. A região, conhecida como "zona da aurora", oferece as melhores condições de visibilidade. Alguns dos destinos mais procurados por viajantes são:

Noruega: cidades como Tromsø e Alta são famosas por sua infraestrutura turística voltada para a caça à aurora.

Suécia: o Parque Nacional de Abisko é um dos lugares com o céu mais limpo da região, aumentando as chances de avistamento.

Finlândia: a Lapônia finlandesa oferece experiências únicas, como assistir às luzes de dentro de iglus de vidro.

Islândia: a ilha toda é um bom ponto de observação, com paisagens vulcânicas que tornam a experiência ainda mais especial.

Canadá: territórios como Yukon e Northwest Territories são ideais para quem busca uma experiência mais selvagem.

Alasca (EUA): a cidade de Fairbanks está localizada diretamente sob a zona da aurora, sendo um dos melhores lugares do mundo para a observação.

Qual a melhor época do ano?

A temporada de auroras no Hemisfério Norte vai de setembro a março. Nesses meses, as noites são mais longas e escuras, condições essenciais para a visualização. É fundamental buscar lugares com pouca poluição luminosa, longe dos grandes centros urbanos, e torcer por um céu sem nuvens.

A intensidade do fenômeno também varia conforme a atividade solar, que segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. Atualmente, o Sol está em seu pico de atividade, o que significa que as auroras boreais aparecem com mais frequência e intensidade, favorecendo a observação do fenômeno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.