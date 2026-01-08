Astroturismo: 5 lugares no Brasil para ver o céu estrelado como nunca

Observar um céu noturno repleto de estrelas tornou-se uma experiência rara para quem vive nos grandes centros urbanos. A poluição luminosa ofusca a imensidão do universo, mas o crescente interesse pelo astroturismo revela uma busca por reconexão com o cosmos. No Brasil, destinos de natureza exuberante oferecem cenários perfeitos para essa jornada, longe das luzes artificiais.

Esses locais combinam baixa densidade populacional, altitudes elevadas e clima favorável, criando condições ideais para a contemplação de planetas, constelações e da Via Láctea a olho nu. Viajar para ver as estrelas é uma oportunidade de aliar ecoturismo a uma imersão astronômica. Conheça cinco lugares que proporcionam um espetáculo celeste inesquecível.

Destinos para observar o céu no Brasil

Chapada dos Veadeiros (GO)

Conhecida pelo misticismo e pelas paisagens deslumbrantes, a Chapada dos Veadeiros possui um dos céus mais limpos do país. A região, especialmente nos arredores de Alto Paraíso e da Vila de São Jorge, tem pouquíssima interferência luminosa. O relevo elevado e a baixa umidade do ar durante a seca garantem noites de visibilidade impressionante.

Parque Nacional do Itatiaia (RJ/MG)

Localizado na Serra da Mantiqueira, o parque abriga o Pico das Agulhas Negras, um dos pontos mais altos da região Sudeste. A altitude e o afastamento das grandes cidades vizinhas fazem do local um observatório natural. No inverno, o ar frio e seco deixa o céu ainda mais nítido, revelando detalhes da Via Láctea que são impossíveis de ver em áreas urbanas.

Chapada Diamantina (BA)

Durante o dia, os poços de água cristalina e os cânions atraem turistas, mas à noite, o espetáculo continua no céu. Cidades como Lençóis, Vale do Capão e Mucugê servem de base para explorar a região. O céu da Chapada Diamantina é tão escuro que permite a observação de objetos celestes de baixa luminosidade, como nebulosas e galáxias distantes.

Brazópolis (MG)

No sul de Minas Gerais, entre os municípios de Brazópolis e Piranguçu, fica o Observatório do Pico dos Dias, o maior do Brasil, mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. Embora as visitas noturnas para o público geral sejam agendadas e específicas, a região ao redor do observatório oferece um céu privilegiado pela altitude e pela proteção contra a poluição luminosa.

Lençóis Maranhenses (MA)

Imagine observar as estrelas refletidas nas lagoas de água doce que se formam entre dunas de areia branca. Essa é a experiência nos Lençóis Maranhenses. A ausência total de luz artificial em grandes áreas do parque nacional cria um ambiente único. O contraste entre as dunas e o céu estrelado forma uma paisagem que parece de outro planeta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.