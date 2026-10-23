Luxo para os pés masculinos







A marca argentina Terrible Enfant, referência no design de calçados de luxo com produção 100% artesanal, chega ao Brasil, consolidando o início do seu processo de internacionalização. Reconhecida por calçar músicos, artistas e personagens da vida cultural e política desde o início da década de 2010, a grife de Buenos Aires convida o consumidor a buscar um design caprichoso e vanguardista, indo além das opções clássicas do segmento.





A Terrible Enfant sugere um estilo de vida e uma reflexão sobre a indústria atual. Em um cenário em que se discute o papel da tecnologia e da inteligência artificial na produção, a marca questiona o que se ganha e o que se perde quando o conforto se torna o único critério da moda, buscando resgatar o "espírito das coisas".





A estética da marca funde a heráldica europeia com a agilidade da cultura contemporânea. Com humor, a identidade visual assume uma postura de estilo, e consegue reunir públicos de origens muito diferentes. O objetivo é criar objetos artesanais que definem uma identidade elegante, sofisticada e com personalidade.



Modelos da nova coleção Terrible Enfant/Divulgação



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“Fazemos sapatos da mesma maneira há mais de 15 anos, com pessoas que aprenderam o ofício com quem veio antes delas. Chegar a São Paulo não muda esse tempo de fazer; muda com quem conversamos. O encontro com mentes criativas brasileiras amplia nossas fronteiras de criação e de proposta” , comenta o fundador da marca, Hache Caillaud.





O coração da Terrible Enfant está em sua manufatura, com um processo de confecção de alto padrão baseado em pilares rígidos. Cada par de sapato é confeccionado por artesãos garantindo que uma peça nunca seja igual a outra. A marca utiliza o renomado couro argentino, cujo diferencial provém de um sistema de criação extensiva em pastagens naturais, o que reduz o estresse animal e resulta em peles mais limpas, elásticas e de fibra uniforme.





Esses processos de manufatura resgatam métodos tradicionais, utilizando o curtimento vegetal com extratos de plantas e um trabalho manual cuidadoso, conferindo grande resistência, nobreza e durabilidade a cada sapato. Como alicerce para essa operação, a empresa mantém uma postura meticulosa de rastreabilidade junto a todos os fornecedores, assegurando um compromisso absoluto com a sustentabilidade, o cuidado ambiental e o profundo respeito aos manejos ancestrais da lida.





Nos próximos três anos, o plano de negócios inclui a abertura de cinco pontos físicos no país e expansão futura para mercados como Rio de Janeiro e Brasília.





O primeiro lote da marca no país reúne sapatos, mocassins, cintos e acessórios de couro, já com numeração brasileira. Além do estoque para pronta entrega, a marca traz como grande diferencial a experiência do atendimento personalizado em sua sapataria instalada na Vila Buarque, em São Paulo. Nela, o cliente tem a possibilidade de encomendar desenvolvimentos sob medida, customizando totalmente o sapato ao escolher couros, formas, cores e outros detalhes, inseridos em um processo artesanal exclusivo que leva aproximadamente 60 dias para ser concluído.





“O Brasil sempre foi o caminho natural para a nossa internacionalização. Trabalhei no país por quase dez anos e conheço bem a sofisticação e o nível de exigência do público daqui, que valoriza design e qualidade. Essa chegada a São Paulo se apoia em uma afinidade cultural legítima e no interesse genuíno de colaborar com a potência criativa do país”, pontua Mariano Boris Borg, diretor criativo e sócio da Terrible Enfant.