Atacante da Premier League é multado por envolvimento em 61 apostas (Atacante Martin Sherif, do Everton, foi multado pela Federação Inglesa de Futebol por violar regras de apostas)

O atacante Martin Sherif, do Everton, recebeu uma multa de £ 5 mil, quantia próxima a R$ 33 mil, por violar as regras de apostas da Federação Inglesa de Futebol (FA).

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O atleta de 20 anos admitiu que permitiu, facilitou ou possibilitou a realização de 61 apostas em partidas de futebol entre novembro de 2024 e fevereiro de 2026.

A federação identificou seis contas cadastradas no nome do jogador. Durante o intervalo investigado, essas contas movimentaram £ 1.974,77, total equivalente a cerca de R$ 13 mil.

Sherif declarou que não efetuou as apostas pessoalmente. O atacante reconheceu, no entanto, que viabilizou as operações por meio de contas que ele mesmo abriu e financiou.

Normas da federação e fatores da punição

O regulamento da FA proíbe que atletas e outros profissionais do futebol apostem em partidas, seja de forma direta ou por intermediários. A determinação também impede ações que autorizem, facilitem ou possibilitem esses palpites.

A comissão reguladora independente enquadrou o caso na Regra E1.2 da federação e analisou atenuantes específicos antes de aplicar a penalidade financeira:

admissão da infração por parte do atleta;

colaboração apresentada durante as investigações;

arrependimento demonstrado pelo jogador.

A penalidade aplicada decorre estritamente do descumprimento das normas da entidade. O envolvimento confirmado de Sherif consistiu em facilitar ou permitir as movimentações, sem a comprovação de que ele realizou cada aposta individualmente.

Saldo financeiro e trajetória no clube

As 61 apostas registradas no período investigado causaram prejuízo financeiro, com saldo negativo de £ 435,75, montante correspondente a cerca de R$ 2.876,87. A apuração também confirmou que nenhum dos palpites envolveu partidas disputadas por equipes defendidas por Sherif.

Martin Sherif integra a estrutura esportiva do Everton, equipe que disputa a Premier League. Conforme divulgado pela imprensa britânica, o atacante ainda não estreou pelo time principal e já acumulou passagens por empréstimo em outros clubes do futebol inglês.

A sanção reforça a aplicação das normas da Federação Inglesa contra apostas no esporte. A regulamentação busca impedir que jogadores e profissionais ligados à modalidade participem, de modo direto ou indireto, de apostas em partidas.

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