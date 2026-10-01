TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta

A três dias do primeiro turno das eleições, continua um embate na cúpula do Judiciário que mantém Brasília e o mundo político em alerta.

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De um lado, estão os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, presidente e vice do TSE. Do outro, a ala do STF que conta com ministros como Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Após muita pressão interna, o plenário do TSE decidiu, por maioria, manter a decisão de Mendonça sobre posts relacionados a Nossa Senhora Aparecida, mas fez alguns ajustes.

O próprio Mendonça mudou o teor do voto inicial, determinando a exclusão somente de posts que estabeleçam uma ligação direta entre Flávio Bolsonaro e a padroeira do Brasil.

A modulação de Mendonça tem relação com a preservação do discurso de liberdade de expressão, mas foi feita, principalmente, com o objetivo de evitar um novo pico da crise no Judiciário às vésperas do pleito.

A ala de Moraes tem feito chegar a Kassio e Mendonça que “é importante cumprir a lei, distribuir processos e julgar no colegiado”. As cobranças nos bastidores são vistas como uma forma de ameaça.

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Até domingo, a caneta dos ministros estarão com tinta fresca.