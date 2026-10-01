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TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta

Kassio Nunes Marques e André Mendonça são pressionados a levar decisões ao colegiado para tentar evitar novo pico da crise no Judiciário

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/10/2026 11:33

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TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta
TSE faz ajuste, mas queda de braço com ala do STF mantém Brasília em alerta crédito: Foto: Luiz Roberto/TSE

A três dias do primeiro turno das eleições, continua um embate na cúpula do Judiciário que mantém Brasília e o mundo político em alerta.

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De um lado, estão os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, presidente e vice do TSE. Do outro, a ala do STF que conta com ministros como Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Após muita pressão interna, o plenário do TSE decidiu, por maioria, manter a decisão de Mendonça sobre posts relacionados a Nossa Senhora Aparecida, mas fez alguns ajustes.

O próprio Mendonça mudou o teor do voto inicial, determinando a exclusão somente de posts que estabeleçam uma ligação direta entre Flávio Bolsonaro e a padroeira do Brasil.

A modulação de Mendonça tem relação com a preservação do discurso de liberdade de expressão, mas foi feita, principalmente, com o objetivo de evitar um novo pico da crise no Judiciário às vésperas do pleito.

A ala de Moraes tem feito chegar a Kassio e Mendonça que “é importante cumprir a lei, distribuir processos e julgar no colegiado”. As cobranças nos bastidores são vistas como uma forma de ameaça.

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