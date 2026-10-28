'Mago do Kremlin' : quem é Santiago Caputo, assessor de Milei que ajudou Flávio na fronteira

O consultor político Santiago Caputo consolidou posição central na tomada de decisões na Casa Rosada, em Buenos Aires, desde a posse do presidente Javier Milei, em dezembro de 2023. Atuando longe dos holofotes e sem cargo ministerial formal, o assessor se transformou na figura mais influente da administração argentina ao comandar a comunicação, a estratégia eleitoral e os serviços de inteligência.

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Caputo acompanhou pessoalmente a passagem de Flávio Bolsonaro pela fronteira do Brasil e a Argentina - articulando, inclusive, escolta da polícia aeriportuária até o aeroporto de Puerto Iguazú.

Quem é Santiago Caputo

Santiago Caputo é o principal estrategista político do presidente argentino Javier Milei. Sem ocupar cargo formal de ministro, o consultor comanda a comunicação oficial, lidera a reestruturação da inteligência do país e define as articulações políticas e geopolíticas mais sensíveis da Casa Rosada.

Nascido em Buenos Aires e formado em ciência política, Caputo pertence a uma tradicional família argentina ligada aos negócios e à política, compartilhando laços de parentesco com figuras de destaque como Luis Caputo, atual ministro da Economia, e o empresário Nicolás Caputo. Antes de liderar o projeto libertário, prestou consultorias políticas na Argentina e em outros países da América Latina.

O apelido de “Mago do Kremlin” surgiu durante a campanha presidencial de 2023, inspirado no livro homônimo do escritor Giuliano da Empoli sobre os bastidores do poder na Rússia. Milei chegou a classificar o assessor publicamente como o verdadeiro arquiteto da vitória eleitoral da coligação A Liberdade Avança.

Como funciona o poder de Caputo na inteligência argentina

A influência do consultor se expandiu após o governo dissolver a antiga Agência Federal de Inteligência (AFI) e recriar a Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE), em julho de 2024. A reestruturação colocou órgãos de espionagem sob a tutela direta de nomes indicados por Caputo, garantindo controle sobre a segurança nacional e operações sigilosas.

O controle das informações estratégicas permitiu ao assessor articular movimentos diplomáticos reservados e atuar na recepção e articulação com aliados internacionais em território argentino. O consultor monitora a circulação de lideranças políticas estrangeiras e opera redes de contato que envolvem figuras da direita em outros continentes, inclusive em ações de fronteira e cooperação regional.

Junto da secretária-geral da Presidência, Karina Milei, irmã do chefe de Estado, Caputo integra o chamado "Triângulo de Ferro", grupo restrito que despacha diariamente no palácio presidencial. Essa liderança tripartite define decretos, indicações para estatais e alianças estratégicas no Congresso da Nação Argentina.

Quais áreas estão sob a influência do consultor

comunicação digital e redes de apoio que sustentam a narrativa do governo na internet;

reestruturação operacional e orçamentária dos quatro órgãos subordinados à SIDE;

negociações com parlamentares e governadores para aprovação de reformas econômicas;

articulações confidenciais e suporte logístico para aliados regionais em trânsito pela Argentina. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caputo mantém rotina de discrição, recusa convites para conceder entrevistas e evita eventos abertos à imprensa internacional. Ele atua sob a figura jurídica de assessor contratado por tempo determinado, condição que o desobriga de apresentar declarações públicas de patrimônio exigidas a funcionários do primeiro escalão.