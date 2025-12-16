Assine
Milei recebe Kast em primeira viagem ao exterior do presidente eleito do Chile

16/12/2025 15:38

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu nesta terça-feira (16) em Buenos Aires com José Antonio Kast na primeira visita ao exterior do mandatário eleito do Chile.

Em um encontro na Casa Rosada pouco depois do meio-dia, ambos os líderes de direita "estabeleceram prioridades" em segurança e combate ao crime organizado transnacional, bem como para o fomento do comércio e dos investimentos, informou a presidência argentina em comunicado. 

Ao deixar a sede do governo, Kast aproximou-se do portão de entrada para cumprimentar cidadãos chilenos. 

O ultraconservador, de 59 anos, sucederá o mandatário de esquerda Gabriel Boric em uma guinada política à direita que marca a América Latina. 

Em Buenos Aires, ele se reunirá com empresários dos setores industrial, comercial, de energia, infraestrutura, agricultura e bancário, detalhou um comunicado. 

Também terá uma reunião com o embaixador do Chile em Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicou a agenda oficial.

O presidente eleito prevê retornar a Santiago ao final desta terça-feira.

Milei foi um dos primeiros mandatários a felicitar a vitória eleitoral de Kast no último domingo. 

"Enorme alegria pelo esmagador triunfo do meu amigo José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile", escreveu nas redes sociais. 

"Mais um passo em nossa região em defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada. Estou certo de que vamos trabalhar juntos para que a América abrace as ideias da liberdade e possamos nos libertar do jugo opressor do socialismo do século XXI", acrescentou o argentino.

