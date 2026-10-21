Looks inspirados em games: como levar referências dos personagens ao dia a

Na hora de escolher o que vestir, vale pensar: uma referência a um jogo também funciona fora de um evento temático? Looks que reproduzem o visual completo de um personagem chamam a atenção pela combinação de roupas, cores e detalhes característicos. Já as referências mais discretas incorporam elementos desse universo sem copiar o traje inteiro. Para ir à escola, ao trabalho ou encontrar os amigos, essa segunda opção costuma ser mais fácil de combinar com as peças que já fazem parte do guarda-roupa.

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Isso não significa que uma abordagem seja mais estilosa do que a outra. Tudo depende da proposta: reproduzir o visual de um personagem é uma forma de criar uma composição marcante e reconhecível, enquanto incorporar referências aos jogos permite preservar o estilo pessoal. As duas opções podem funcionar bem quando são adequadas à ocasião.

A personalização nos jogos oferece uma comparação interessante. Quem procura Fortnite skins escolhe itens cosméticos para definir a aparência do personagem na tela. Fora do ambiente virtual, uma camiseta estampada ou uma bolsa pode trazer apenas alguns elementos desse universo para o visual. Uma combinação de cores ou uma estampa bem escolhida já pode demonstrar o interesse por determinado game, sem precisar copiar todas as roupas de um personagem. Assim, é possível equilibrar conforto, referências e gosto pessoal.

Quando os jogos encontram o mundo da moda

A parceria entre Fortnite e Balenciaga, lançada em 2021, é um exemplo de como a moda e os jogos podem se conectar. A Epic Games anunciou trajes e acessórios dentro do jogo inspirados nas criações da Balenciaga, além de uma coleção de roupas físicas. A colaboração levou uma mesma identidade visual para os personagens digitais e para o vestuário. No dia a dia, porém, não é preciso reproduzir tudo: uma peça com modelagem marcante ou uma estampa inspirada na parceria já pode fazer referência à coleção sem transformar o look em uma cópia.

Recriar o visual completo de um personagem tem outra proposta. Reproduzir as cores, os formatos e os detalhes mais característicos de um traje faz com que ele seja o destaque da composição. Essa escolha combina com eventos temáticos ou ocasiões em que a intenção é usar uma fantasia facilmente reconhecível. Em contrapartida, pode ser menos prática quando a mesma roupa precisa funcionar em diferentes momentos do dia.

A questão não é esconder a referência ao jogo, mas encontrar um equilíbrio entre os elementos que remetem ao personagem e o estilo de quem usa a roupa.

Uma peça estampada ou um acessório temático permite incorporar referências ao guarda-roupa sem reproduzir todo o figurino de um personagem Magnific

Os jogadores podem comprar títulos digitais nas lojas oficiais das plataformas ou em marketplaces. A Eneba oferece chaves de jogos, cartões-presente e outros produtos digitais. Suas páginas podem apresentar informações sobre plataforma e compatibilidade regional, ajudando os compradores a escolher opções adequadas às próprias necessidades.

Como incorporar referências gamer ao guarda-roupa

No Brasil, a Renner Play é um exemplo de como os jogos podem inspirar roupas para o dia a dia. A marca já desenvolveu iniciativas de moda relacionadas a League of Legends e Fortnite. As coleções inspiradas no PlayStation, por exemplo, trouxeram símbolos dos consoles e estampas ligadas aos jogos para peças casuais com influência do streetwear.

As páginas de produtos também apresentam opções como blusas, jaquetas, bolsas e acessórios sazonais, embora a disponibilidade possa variar. São exemplos de como referências podem aparecer em roupas de modelagem familiar, sem a necessidade de reproduzir o visual completo.

A parceria entre League of Legends e Louis Vuitton mostra outra maneira de aproximar esses universos. Em 2019, a colaboração incluiu um estojo de viagem para o troféu do Campeonato Mundial e uma coleção cápsula criada por Nicolas Ghesquière. Materiais divulgados posteriormente também apresentaram skins de prestígio para Qiyana e Senna, além de peças de prêt-à-porter. A parceria levou elementos do jogo para a moda e vice-versa, mas, para incorporar essas referências ao cotidiano, uma única peça de destaque pode ser suficiente. Combiná-la com roupas básicas em tons neutros ou acessórios discretos ajuda a criar um visual equilibrado e com personalidade.

O segredo pode estar em escolher um elemento para se destacar. Um moletom estampado, por exemplo, pode trazer a referência ao jogo, enquanto uma calça lisa deixa a composição mais equilibrada. Outra possibilidade é combinar um acessório temático com uma jaqueta que você já costuma usar. A ideia não é esconder o gosto pelos jogos, mas incorporá-lo ao próprio estilo. Enquanto os looks completos de personagens dependem da combinação de vários detalhes, as produções do dia a dia podem funcionar melhor com inspirações pontuais.

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Os visuais completos dos personagens são boas escolhas para ocasiões em que a intenção é chamar a atenção pelos detalhes e tornar a inspiração imediatamente reconhecível. Já as referências mais discretas permitem demonstrar o interesse pelos jogos sem deixar o estilo pessoal de lado. Dessa forma, a personalização na tela e as escolhas de roupas fora dela podem se complementar, mesmo sendo experiências diferentes. Marketplaces digitais como a Eneba oferecem promoções em produtos digitais, incluindo chaves de jogos e cartões-presente, que fazem parte das possibilidades de personalização dentro dos games.