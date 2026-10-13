Morte de Netinho abre debate sobre perigos do linfoma não Hodgkin

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A morte do cantor Netinho, conhecido pelo sucesso "Milla", aos 60 anos, em Salvador, decorrente de complicações de um linfoma não Hodgkin, mobilizou a atenção nacional para os cuidados com o sistema linfático. Especialistas e diretrizes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) destacam que, embora a maioria dos inchaços pelo corpo tenha causas benignas e passageiras, a investigação clínica ágil assegura elevadas taxas de resposta e controle da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quais sinais do linfoma costumam passar despercebidos?

O linfoma não Hodgkin surge nos linfócitos, células fundamentais para a defesa do organismo. O principal sinal de alerta é o aumento contínuo de gânglios no pescoço, nas axilas ou na virilha. Ao contrário das ínguas comuns provocadas por inflamações corriqueiras, esses nódulos raramente provocam dor ao toque e apresentam crescimento progressivo ao longo das semanas.

Segundo diretrizes de entidades médicas como a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), o quadro frequentemente se manifesta acompanhado de outros sintomas silenciosos. O paciente pode registrar febre baixa persistente no fim da tarde, fadiga intensa sem esforço prévio, suores noturnos que encharcam a roupa de cama e perda involuntária de mais de dez por cento do peso corporal em seis meses.

Todo caroço inchado no corpo indica a presença de um tumor?

A resposta da medicina é tranquilizadora: a ampla maioria dos inchaços não tem relação com câncer. O sistema linfático funciona como uma rede sentinela permanente. Inflamações na garganta, infecções odontológicas ou pequenos cortes cutâneos fazem com que os linfonodos inchem temporariamente para combater microrganismos invasores, gerando as conhecidas ínguas.

A distinção clínica entre uma resposta inflamatória e uma neoplasia reside na textura e na evolução do nódulo. Linfonodos reativos costumam ser doloridos, elásticos, móveis e regridem de forma espontânea em poucos dias. Em contrapartida, as lesões malignas tendem a apresentar consistência endurecida, permanecem fixas aos tecidos adjacentes e continuam aumentando de volume após vinte dias de observação.

Como a medicina confirma a doença e inicia o tratamento?

Exames laboratoriais simples de sangue não são conclusivos para diagnosticar o linfoma. Os protocolos do Ministério da Saúde orientam a realização de uma biópsia excisional, procedimento cirúrgico rápido no qual o especialista extrai o gânglio suspeito para avaliação anatomopatológica e testes imuno-histoquímicos detalhados.

A identificação exata do subtipo celular do linfoma viabiliza tratamentos personalizados, com o uso de imunoterapia moderna e protocolos de quimioterapia projetados para preservar a qualidade de vida. O acompanhamento atento do próprio corpo, o combate à automedicação e a procura rápida por assistência médica diante de qualquer caroço persistente e indolor com mais de vinte dias representam o caminho mais seguro para o sucesso terapêutico.

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Sinais de alerta para o linfoma não Hodgkin

Fique atento aos sintomas silenciosos que exigem avaliação médica especializada



Gânglios aumentados



