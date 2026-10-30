Vivência nas quadras inspira criação do Pró Torneios

A organização de torneios esportivos envolve diferentes etapas, como inscrições, pagamentos, montagem de chaves, atualização de resultados e relacionamento com patrocinadores. Embora existam plataformas dedicadas a essas atividades, a experiência dos participantes durante e após as competições ainda representa uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico.

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Foi a partir dessa percepção que a LEP Aplicativos, empresa de tecnologia fundada em Lorena, no interior de São Paulo, desenvolveu o Pró Torneios, plataforma lançada em 20 de outubro de 2026. A solução reúne ferramentas de gestão de competições e recursos de interação entre atletas, organizadores, arenas e patrocinadores.

Da experiência nas quadras ao desenvolvimento da plataforma

A ideia surgiu da própria vivência dos fundadores no ambiente esportivo. Como atletas, eles participaram de torneios em que as ferramentas digitais se concentravam principalmente nas inscrições e nos chaveamentos. Na função de organizadores, identificaram outras dificuldades, especialmente na comunicação com participantes e na exposição das marcas patrocinadoras.

“O jogador treina o ano inteiro, vive o torneio intensamente e a sua experiência digital com os jogos disputados está muito ultrapassada”, afirma Luiz Felipe Lopes, cofundador da empresa. “Quando você é atleta e organizador ao mesmo tempo, percebe que o que falta é uma boa experiência fora das quadras.”

Segundo a empresa, o desenvolvimento do Pró Torneios buscou considerar toda a jornada de participação em uma competição, desde a inscrição até o acompanhamento dos resultados e o relacionamento entre os jogadores após o encerramento do evento.

Experiência anterior em tecnologia esportiva

A LEP Aplicativos atua no setor desde 2021, quando iniciou o desenvolvimento do LEP, sistema de gestão utilizado por escolas esportivas, arenas, professores e profissionais autônomos. A plataforma oferece recursos voltados à gestão financeira e operacional, incluindo cobrança automatizada, divisão de pagamentos (split), reservas e integração com Wellhub e TotalPass, além de outras funcionalidades. De acordo com dados informados pela empresa, o LEP impacta atualmente mais de 60 mil pessoas por mês.

Essa experiência serviu de base para o desenvolvimento do novo produto, principalmente nos processos relacionados à infraestrutura tecnológica, gestão de informações e operações financeiras. “Com o LEP, aprendemos a manter um sistema estável, que milhares de pessoas usam todos os dias, e a cuidar de algo sensível como pagamento”, diz Breno Moura, sócio da empresa. “Levamos todo esse aprendizado de anos para o Pró Torneios.”

A decisão de desenvolver uma plataforma específica para torneios também foi influenciada por demandas recebidas de profissionais do setor que já conheciam os serviços da LEP Aplicativos. “Muita gente chegava até nós perguntando por que não fazíamos um app de torneios. O Pró Torneios é a resposta a esse pedido”, conta Vaner Magalhães, cofundador da empresa.

Gestão de competições e participação dos atletas

O Pró Torneios reúne funcionalidades como inscrições digitais, processamento de pagamentos, geração automática de chaves, acompanhamento de placares em tempo real e perfis esportivos com histórico de participação e resultados. A plataforma também incorpora recursos de comunidade, permitindo que atletas acompanhem publicações, resultados e atividades de outros participantes.

Para os organizadores, o sistema centraliza informações operacionais dos torneios e disponibiliza espaços digitais para a divulgação de patrocinadores e parceiros. A proposta é integrar a presença das marcas à comunicação do evento, ampliando os pontos de contato com os participantes para além dos espaços físicos de competição. O aplicativo contempla modalidades como beach tennis, futevôlei, tênis, vôlei de praia, pickleball, padel, tênis de mesa, entre outras.

Além dos recursos de gestão e acompanhamento esportivo, a empresa prevê o desenvolvimento de funcionalidades voltadas à formação de ligas e rankings. A iniciativa pretende ampliar as possibilidades de utilização da plataforma para além dos torneios tradicionais. “Nosso objetivo é que o atleta abra o Pró Torneios toda semana, e não só quando tem torneio”, explica Luiz Felipe. “Construiremos uma experiência única feita junto com a comunidade.”

Projeções para o primeiro ano

Com a entrada no mercado, a LEP Aplicativos estabelece como metas para os primeiros 12 meses a realização de 1.000 torneios por meio da plataforma e o cadastro de 100 mil jogadores.

A estratégia de desenvolvimento prevê a evolução das funcionalidades a partir da utilização por atletas e organizadores, com foco na integração entre gestão esportiva, histórico de desempenho e recursos de comunidade.

Mais informações sobre a plataforma e suas funcionalidades estão disponíveis em www.protorneios.com.br.

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