Espada de 3.300 anos é recuperada no fundo de um lago vulcânico na Itália, mas o que ela preserva após tantos séculos chama atenção na descoberta arqueológica
Rara arma da Idade do Bronze é resgatada na Itália com lâmina perfeita; arqueólogos investigam se peça histórica foi uma oferenda aos deuses
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Arqueólogos localizaram uma espada de aproximadamente 3.300 anos no fundo do lago Mezzano, uma antiga cratera vulcânica no centro da Itália. Mesmo submersa por milênios, a lâmina preserva um corte afiado, detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores.
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O resgate ocorreu durante campanhas de exploração subaquática conduzidas pelo Serviço de Arqueologia Subaquática da Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem de Viterbo e Etrúria Meridional, com apoio da Unidade de Mergulhadores dos Carabineiros de Roma.
Durante os mergulhos no sítio histórico, os especialistas resgataram diferentes objetos metálicos:
machados;
pontas de flecha;
dagas;
pontas de lança;
alfinetes;
uma navalha de barbear.
A espada data do século XIII a.C., período correspondente à fase final da Idade do Bronze. Esta não é a primeira arma retirada dessas águas: desde a década de 1970, outras duas peças semelhantes foram encontradas na mesma localidade.
Indícios de um povoado sobre palafitas
O estilo da peça coincide com os modelos produzidos na região central italiana durante o Bronze Final. Especialistas apontam que esses artefatos reforçam a hipótese da existência de um assentamento palafítico próximo ao lago.
Essas comunidades construíam moradias elevadas sobre estacas de madeira, o que facilitava o estabelecimento em ambientes aquáticos. A geografia do território também estimulava atividades de produção, circulação de comércio e modelos integrados de organização social.
Hipóteses entre oferenda sagrada e perda acidental
A presença de peças concentradas em profundidades parecidas divide as interpretações científicas. Uma possibilidade avaliada considera a queda acidental dos objetos nas águas, enquanto outra linha de estudo sugere motivações religiosas.
Em sítios pré-históricos europeus, depósitos de armamentos em rios e lagos costumam se relacionar a rituais ligados ao culto da água. Registros arqueológicos também indicam que armas de bronze funcionavam frequentemente como símbolos de autoridade, prestígio e posição social, extrapolando o uso bélico.
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Autoridades italianas preparam uma exposição pública com os itens encontrados. Paralelamente, arqueólogos darão continuidade às expedições no lago Mezzano para investigar o cotidiano e os costumes simbólicos das populações que ocuparam a área durante a Idade do Bronze.