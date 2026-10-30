Espada de 3.300 anos é recuperada no fundo de um lago vulcânico na Itália, mas o que ela preserva após tantos séculos chama atenção na descoberta arqueológica

Arqueólogos localizaram uma espada de aproximadamente 3.300 anos no fundo do lago Mezzano, uma antiga cratera vulcânica no centro da Itália. Mesmo submersa por milênios, a lâmina preserva um corte afiado, detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores.

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O resgate ocorreu durante campanhas de exploração subaquática conduzidas pelo Serviço de Arqueologia Subaquática da Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem de Viterbo e Etrúria Meridional, com apoio da Unidade de Mergulhadores dos Carabineiros de Roma.

Durante os mergulhos no sítio histórico, os especialistas resgataram diferentes objetos metálicos:

machados;

pontas de flecha;

dagas;

pontas de lança;

alfinetes;

uma navalha de barbear.

A espada data do século XIII a.C., período correspondente à fase final da Idade do Bronze. Esta não é a primeira arma retirada dessas águas: desde a década de 1970, outras duas peças semelhantes foram encontradas na mesma localidade.

Indícios de um povoado sobre palafitas

O estilo da peça coincide com os modelos produzidos na região central italiana durante o Bronze Final. Especialistas apontam que esses artefatos reforçam a hipótese da existência de um assentamento palafítico próximo ao lago.

Essas comunidades construíam moradias elevadas sobre estacas de madeira, o que facilitava o estabelecimento em ambientes aquáticos. A geografia do território também estimulava atividades de produção, circulação de comércio e modelos integrados de organização social.

Hipóteses entre oferenda sagrada e perda acidental

A presença de peças concentradas em profundidades parecidas divide as interpretações científicas. Uma possibilidade avaliada considera a queda acidental dos objetos nas águas, enquanto outra linha de estudo sugere motivações religiosas.

Em sítios pré-históricos europeus, depósitos de armamentos em rios e lagos costumam se relacionar a rituais ligados ao culto da água. Registros arqueológicos também indicam que armas de bronze funcionavam frequentemente como símbolos de autoridade, prestígio e posição social, extrapolando o uso bélico.

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Autoridades italianas preparam uma exposição pública com os itens encontrados. Paralelamente, arqueólogos darão continuidade às expedições no lago Mezzano para investigar o cotidiano e os costumes simbólicos das populações que ocuparam a área durante a Idade do Bronze.