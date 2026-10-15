Ladrão que assaltou campeões da Copa do Mundo é preso após erro bizarro (Seleção espanhola celebra título mundial, com jogadores como Cubarsí e García, citados na matéria, entre os campeões)

Um homem suspeito de liderar um grupo especializado em invadir casas de luxo na Espanha foi identificado após se gabar de ter relógios roubados de jogadores do Barcelona.

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A informação ajudou a polícia a avançar nas investigações, que resultaram na prisão de três suspeitos, na cidade de Gavà, na região metropolitana de Barcelona.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de detalhes da investigação pela imprensa espanhola. Entre as vítimas do grupo estariam os jogadores Pau Cubarsí e Joan García, campeões com a Espanha na última Copa do Mundo, além de outras famílias de alto poder aquisitivo.

Jogadores do Barcelona foram alvos de assaltos

De acordo com as informações divulgadas, o grupo é suspeito de invadir a residência de Pau Cubarsí em dezembro de 2025 e a casa do goleiro Joan García em janeiro de 2026.

Os investigadores também apuraram a possível presença de um dos suspeitos nas proximidades da residência de Jules Koundé.

A polícia trabalha para esclarecer se os envolvidos participaram de outros crimes contra imóveis de luxo na região da Catalunha.

Suspeito se gabou de relógios roubados

O principal suspeito foi identificado como Arsim Blaku, de 58 anos, cidadão albanês-kosovar com histórico de envolvimento em roubos a residências de luxo.

Segundo a investigação, uma denúncia levou as autoridades a apurar a oferta de relógios no mercado clandestino. O homem teria se gabado de que os objetos pertenciam a jogadores profissionais, comportamento que ajudou os investigadores a chegar ao grupo.

Além de Blaku, outras duas pessoas foram detidas. Um homem é apontado como responsável por atividades de apoio e vigilância, enquanto uma mulher é suspeita de cuidar da logística das ações, incluindo o aluguel de veículos utilizados nas operações.

Grupo é investigado por outros roubos na Espanha

A investigação aponta que a atuação do grupo pode ter se estendido do fim de 2025 até meados de 2026, com ocorrências em diferentes localidades da Catalunha.

Os investigadores também apuram a participação dos suspeitos em uma tentativa de invasão a uma residência em Sant Vicenç de Montalt.

O caso chamou a atenção ainda pelo histórico atribuído a Blaku. Em 2006, ele teria sido envolvido em uma tentativa de assalto à residência da família Tous, conhecida no setor de joalheria. Na ocasião, um dos comparsas morreu.

As autoridades continuam investigando a possível ligação dos suspeitos com outros assaltos a residências de pessoas conhecidas e famílias de alto poder aquisitivo.

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