O Acura NSX Roadster de Tony Stark em Os Vingadores vai a leilão, mas um detalhe de sua criação para o filme faz dele uma peça fora do comum para colecionadores

O Acura NSX Roadster guiado pelo personagem Tony Stark no filme "The Avengers", de 2012, está em leilão sem valor de reserva na plataforma Cars & Bids. O modelo exclusivo nunca recebeu autorização para circular em vias públicas. A disputa termina no sábado, 31 de outubro, às 17h no horário EDT, com lances que atingiram 88.888 dólares após 12 ofertas registradas.

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Construção pensada para o cinema

O projeto nasceu no Acura Design Studio, em Los Angeles, sob comando do então diretor criativo Dave Marek, e foi construído pela Trans FX, em Oxnard, Califórnia. Como a equipe técnica buscava uma estrutura resistente às exigências das gravações, escolheu como base um exemplar de primeira geração do NSX, ano 1991, com cerca de 252 mil milhas registradas.

Sobre o chassi doador, a equipe aplicou uma carroceria artesanal de resina e fibra de vidro feita para lembrar o conceito da segunda geração do esportivo, exibido no Salão do Automóvel de Detroit em 2012. A estrutura interna mantém componentes mecânicos originais: motor 3.0 VTEC V6 com potência estimada em cerca de 270 cavalos, transmissão manual de cinco marchas e tração traseira.

A suspensão foi rebaixada em cerca de duas polegadas. O automóvel conta com rodas dianteiras de 18 polegadas, rodas traseiras de 20 polegadas e assentos esportivos modificados. A pintura avermelhada remete à armadura do Homem de Ferro, e o veículo ainda carrega a placa "STARK 33" utilizada nas filmagens.

Condição do veículo e destinação solidária

A listagem detalha que o exemplar consiste em um protótipo de fábrica e adereço cenográfico. A venda ocorre apenas com nota de venda, sem possibilidade de registro, emissão de documentos ou circulação em ruas. A peça tem detalhes como microarranhões nos para-choques, portas e colunas A, trincas na tinta das colunas C e marcas de uso no acabamento interno.

O pacote inclui certificado de autenticidade, foto autografada do diretor criativo da marca junto ao automóvel, uma chave e dois controles remotos. A própria Acura atua como vendedora no anúncio.

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A montadora repassará 100% do lance vencedor para uma instituição beneficente definida em comum acordo entre a marca e o comprador. O leilão integra a celebração dos 35 anos da linha NSX. O veículo voltou a público em 2025 durante o evento The Quail, na Monterey Car Week, após mais de uma década longe dos holofotes, e também recebeu uma análise em vídeo produzida por Doug DeMuro, fundador da Cars & Bids.