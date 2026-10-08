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Diamantina cria Memorial da Música para eternizar séculos de tradição

Novo espaço cultural em casarão histórico une acervo interativo e apresentações para valorizar o patrimônio sonoro e impulsionar o turismo local

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Estado de Minas
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08/10/2026 00:00 - atualizado em 08/10/2026 11:37

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Diamantina cria Memorial da Música para eternizar séculos de tradição
Multidão acompanha apresentação musical da Vesperata em Diamantina, evento que destaca a forte tradição da cidade celebrada pelo futuro Memorial da Música crédito: Arquivo EM

Diamantina apresenta nesta quinta-feira (8/10), às 20h, o projeto do Memorial da Música. O evento ocorre na Escola de Artes e Música Maestro Francisco Nunes, com entrada franca. A iniciativa reúne a prefeitura e o Festival de História (fHist).

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O futuro equipamento cultural permanente pretende narrar a trajetória musical local desde o século XVIII e articular conexões com a história da música brasileira. A estrutura física projetada inclui:

  • sala de projeções e palco para apresentações;

  • núcleos de acervo documental e educativo;

  • exposição permanente, mostras temporárias e terminais interativos.

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A instalação ocupará um casarão do Centro Histórico em reforma pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pela administração municipal com recursos do PAC 2. Os imóveis cotados para o projeto são o antigo prédio da Intendência dos Diamantes e o Hotel Roberto.

Impacto no turismo e economia

O funcionamento contínuo do espaço visa atenuar a sazonalidade turística do município. Um levantamento realizado em 2025 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri ouviu 823 visitantes e revelou dados da demanda:

  • 55,7% dos entrevistados já haviam visitado a cidade antes;

  • 52,6% permanecem entre dois e três dias no destino;

  • 30,9% realizam viagens de apenas um dia;

  • 77,98% procedem da região Sudeste.

Diamantina conta com cerca de 95 meios de hospedagem e 2,7 mil leitos, alcançando ocupação entre 90% e 100% durante a Vesperata, cuja temporada de 2025 somou 16 apresentações e 19,2 mil espectadores. O estudo também registrou que 46% dos turistas gastam mais de R$ 500 com hospedagem, 39% superam essa faixa em alimentação e quase metade adquire artesanato e lembranças.

Gestão e captação

A viabilização do memorial ocorre por termo de cooperação cultural estabelecido entre o município e o fHist até julho de 2027, sem repasse direto de recursos financeiros entre as partes. A equipe do festival responde pela estruturação e pela busca de patrocinadores.

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A iniciativa obteve enquadramento na Lei Rouanet sob a Proposta Cultural nº 566.339, com a Stratégia Cultura e Comunicação como proponente, prevendo captação de recursos junto a empresas públicas e privadas.

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