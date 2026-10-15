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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário

Festa privada em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, contou com shows, homenagens de artistas e anúncio de uma nova faixa do cantor

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
15/10/2026 23:36

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Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário - (crédito: Divulgação)
Dougllas Fernanddo reúne mais de 100 convidados em aniversário crédito: Divulgação

Vitória de Santo Antão foi o cenário da comemoração de aniversário do cantor e influenciador Dougllas Fernanddo no último domingo, 11 de outubro. A festa privada reuniu mais de 100 convidados e contou com atrações musicais, mensagens de artistas e o anúncio de “Esquece”, canção inédita que o cantor pretende lançar nos próximos dias.

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A programação teve início por volta das 20h e seguiu até a madrugada de segunda-feira, dia 12. Márcio Lima, Wellington Show e MC Shock estiveram entre as atrações da noite. Dougllas também se apresentou por cerca de 45 minutos.

Celebração teve programação musical

A música foi um dos pontos centrais do evento, que reuniu convidados em uma noite de comemoração. Além dos shows das atrações convidadas, o aniversariante aproveitou sua apresentação para anunciar a nova faixa, composta por Amauri Leão e Mateus Maia.

Após a festa, Dougllas publicou a novidade no Instagram. A letra de “Esquece” recebeu elogios dos seguidores, que também demonstraram interesse em conhecer a data de lançamento.

Tema foi inspirado em Priscila Senna

A cantora Priscila Senna, admirada por Dougllas Fernanddo, inspirou o tema da comemoração. Mesmo acompanhando o evento à distância, a artista enviou uma mensagem ao cantor e compartilhou um vídeo da festa em seu perfil no Instagram.

“Ahhhh parabéns querido! Tudo de bom”, escreveu a cantora, conhecida como a Musa de Pernambuco.

O aniversariante também recebeu felicitações em vídeo de Lipe Lucena, Ziane Martins, Altemar Dutra Júnior e Duda Estrela, que participaram das homenagens à distância.

Estrutura contou com profissionais e parceiros

A realização da festa envolveu diferentes equipes e parceiros. A Caveira Segurança ficou encarregada da portaria e recepção, enquanto a barbearia DG 081 cuidou da mudança visual do artista. Jorge Lui colaborou com a parte técnica de som e estrutura, e o portal Pulsa Mais, da jornalista e assessora Priscila Ávila.

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O encontro aconteceu em formato privado e, segundo as informações da organização, recebeu elogios dos participantes. A celebração combinou entretenimento e momentos pessoais com uma novidade profissional: o anúncio de uma música que deve chegar em breve às plataformas e ao público do cantor.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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