Mineira, Cynthia Luz se une a Adonai em novo single de reggae pop

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Nascida em Itajubá, no Sul de Minas, Cynthia Luz acaba de se unir a Adonai em “Tudo Passará”, parceria que aproxima reggae, rap e pop. Produzida por DJ Gustah, da 2050, a faixa reúne duas trajetórias que passaram a dialogar cada vez mais diretamente com a música urbana e com o reggae contemporâneo.

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Adonai segue como vocalista do Cidade Verde Sounds, uma das bandas de maior circulação do reggae brasileiro, enquanto desenvolve em paralelo seu trabalho solo. Em “Tudo Passará”, ele encontra Cynthia em uma canção guiada pelo balanço do reggae, por um refrão pop e por uma mensagem sobre ciclos, mudanças e a necessidade de continuar quando o caminho ainda não está completamente visível.

A letra trata dos dias bons e difíceis como partes de um mesmo movimento. A espiritualidade rastafari atravessa a faixa com a figura de Jah como sinal de confiança e condução, sem perder o caráter acessível de uma música feita para ser cantada junto.

“‘Tudo Passará’ fala sobre aceitar o movimento da vida. Os dias bons passam, os difíceis também, e entender isso ajuda a colocar as coisas no lugar. É uma música de fé, mas também de respiro. Ter a Cynthia comigo nesse som foi muito especial, porque ela trouxe uma verdade e uma sensibilidade que ampliaram exatamente essa mensagem”, afirma Adonai.

A participação de Cynthia Luz reforça uma conexão com o reggae que a artista mineira vem aprofundando. Neste ano, ela lançou “Ponto Panorâmico”, projeto realizado com Ecologyk e participações de Nasri, do MAGIC!, Bam Marley, Hélio Bentes, Rael, Budah, Jota.pê e L7NNON. O trabalho gerou uma turnê nacional e colocou Cynthia em contato direto com diferentes vertentes do gênero.

A cantora também apresentou “Cintilante”, álbum colaborativo com 2B, e participou de “sexy”, faixa da mixtape PUT@RIA & POE$IA, de DAY LIMNS e Los Brasileros. Em “Tudo Passará”, sua voz traz uma camada mais pop e emocional para a composição, sem afastar a música de sua base reggae.

O lançamento sucede “Originais”, parceria recente de Adonai com Alborosie, cantor italiano radicado na Jamaica. A faixa nasceu depois que os artistas dividiram uma turnê pelo Brasil em 2025. Se a colaboração com Alborosie evidenciava a relação de Adonai com a tradição jamaicana, o encontro com Cynthia Luz desloca essa conexão para uma linguagem mais íntima, urbana e brasileira.

À frente do Cidade Verde Sounds, Adonai ajudou a ampliar o diálogo entre reggae, rap e música urbana. Em sua discografia solo, lançou “Quimera”, de 2019, álbum que reuniu participações de Sizzla, Negra Li, Luccas Carlos e Fábio Brazza.

A produção de DJ Gustah é o elo entre os universos dos dois artistas. Parceiro histórico de Adonai e integrante da 2050, o produtor acumula trabalhos com nomes como Luísa Sonza, Xamã, Julian Marley e Rael. Em “Tudo Passará”, ele mantém os elementos orgânicos do reggae, mas dá à faixa uma estrutura contemporânea, com as vozes de Adonai e Cynthia Luz no centro da música.

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